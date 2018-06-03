川普小手握大信封笑滿懷遭批：金正恩又贏公關戰

2018-06-03 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



美國總統川普1日在白宮與北韓勞動黨中央委員會副委員長金英哲（左）合影，川普手上拿著金正恩寫給他的親筆信。白宮推特 分享 facebook 曾和北韓談判過的前美國官員批評，美國總統川普日前和北韓領導人金正恩特使、曾是情報頭子的金英哲在白宮橢圓辦公室合照時，笑容滿面得意展示手中握著的大信封，這是在要求平壤就結束核武計畫做出讓步之前，讓金正恩贏得另一次公關勝利。

華盛頓郵報報導，前總統柯林頓2009年接受人道任務、前往解救兩名在北韓服刑的美國記者，行前嚴格下令幕僚，臉上不許帶笑。知情人士說，包括和金正日合照時也一樣，柯林頓全程一臉嚴肅，態度堅定，合乎任務所需。

相較之下，川普上周五歡迎北韓官員18年來首次造訪白宮時，卻有截然不同的表現。在金英哲──北韓前情報頭子，被控是2010年擊沉南韓海軍天安艦造成46名水手死亡的主謀──遞給他裝有金正恩信函的卡通式幽默超大信封時，眉開眼笑。

曾是小布希總統時代六方會談美方代表的前國務院外交官希爾說：「這無疑像快速約會。」他回憶起想親手將小布希的信交付給金正日時遭拒，那信封放在標準尺寸的信封內。希爾說，今昔相比，北韓在川普手裡，裡子和面子全討到了。

要如何與冷酷獨裁的政權打交道，一直是歷任美國總統的重大挑戰，此事的敏感度更因川普打算6月12日和金正恩會晤，而急遽升高。從來沒有任何一位現任美國總統和北韓領導人見過面，峰會照片鐵定會在全球掀波。

前美國官員表示，對隨興愛現的川普來說，他握手超用力、皺眉發怒或豎姆指比讚，或許很適合成為社群媒體表情包，但他和金正恩的互動絕不僅是私下會談而已。

前美國駐聯合國大使李察遜說：「兩人在一起合照，臉帶笑容，那些會在北韓流傳，顯示兩位領導人地位平等。川普應該避免政治宣傳、一對一的微笑，以及擁抱。」