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經濟解析／金正恩賭的是川普會接受「部分協議」

2018-06-03 00:22經濟日報 記者任中原╱即時報導

北韓的談判一向不按既定的規則出牌，而美國歷任總統也從不讓自己處於被北韓耍得團團轉的情境，但川普卻毫不在乎。川普看在諾貝爾和平獎的份上，究竟要跟金正恩玩到何種程度？川普是否準備跟北韓簽署停戰條約，並同意北韓只需凍結核武計畫，而不堅持北韓非做到「去核武化」不可？

川普宣布準備於6月12日如期舉行「川金會」時表示，「我們將談定協議，我們的確將展開此一程序。記住我說的話，我們將會看到我們想要看的（結果）」。

如果雙方只達成一項「部分協議」，其實跟伊朗「核子協定」類似，而這正是川普一再譴責的「糟糕協定」，並且已宣布退出。川普如果與北韓也簽定這種協定，無疑是在打臉自己。但出爾反爾，自相矛盾，對川普而言絕不是新鮮事，因此他若與北韓簽署「部分協議」也並不足為奇。

至少有兩位大人物似乎認為川普會如此。一位是金正恩。他幾乎不可能願意永久性放棄核武，因為這是唯一能跟全世界議價的籌碼，他也不會忘記海珊與格達費的悲慘教訓。如果金正恩當真想與川普達成某種協議，他必須設想川普將同意某種低於「完全去核武化」的條件。

另一位是美國國家安全顧問波頓。像波頓這樣一位深沈且老道的人，絕不會不小心拿利比亞來與北韓相提並論；因此他此番發言的最佳解釋，便是他完全知道金正恩聽到後將火冒三丈，並威脅將退出會談。如果這當真是波頓的期望，必然是因為他擔心在「川金會」上，川普有可能會同意「部分協議」，如此他今年底便可拿到和平獎。　

以波頓這種「鷹派」人物，「部分協議」將是一場惡夢。但如果談判能使北韓凍結核武及飛彈「雙試」數年，之後再解除現有的部分核武及飛彈，則「部分協議」未必就是壞事；因為除了談判外，並沒有其他可靠的方法能對金正恩施壓。談判與和平，總比對抗與戰爭要好。之前「六強」與伊朗的核子協定，也是這套邏輯。

「部分協議」的壞處，就是這等同獎勵北韓進行核武試爆及飛彈試射。這不能算是協議，因為這等於告訴北韓只要採取具有攻擊意味的行動，美國就會因為害怕戰爭而做出讓步，這也等於是在鼓勵巴基斯坦及伊朗。換言之，要使川普讓步的最佳作法，就是取法川普「先對抗、再談判」的策略，先把事情鬧大，再提議談判。不僅核武如此，貿易問題亦然。

對國際問題採取這種高風險的作法，會使全球系統性成本升高：先製造真正的威脅，使對抗的溫度升高，寄望於獲得獎勵，再使危機降溫。無論貿易戰還是全武行，都可以用這一招。然而當雙方都如此時，則威脅將愈來愈升高，根本回不了頭了。

如果只看伊朗核子協定，則美國與北韓訂定「部分協議」的確合理；但從更廣泛的角度觀察，川普若與金正恩簽署和平協定，卻未獲得北韓的實質讓步，的確值得擔憂。單單從這點來看，波頓的作法還是對的。

川普北韓核武

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