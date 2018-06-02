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日媒：金正恩問美國去新加坡帶多少隨扈才夠？

2018-06-02 22:58聯合報 記者張佑生╱即時報導

美國總統川普與北韓領導人金正恩的川金會即將登場，之前兩度奉命前往北韓的現任美國國務卿龐培歐功不可沒。日本經濟新聞報導，龐培歐兩度訪問平壤都獲得金正恩接見，而金正恩竟然問龐培歐：去新加坡要帶多少隨扈才夠？飛機燃料要多少才夠？另外還傳出金正恩向龐培歐透露自己離開北韓，會不會出亂子的擔憂。

北韓官方5月9日發布龐培歐（左）與領導人金正恩會面的照片。美聯社
北韓官方5月9日發布龐培歐（左）與領導人金正恩會面的照片。美聯社
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