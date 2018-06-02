親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島局勢
美中貿易交鋒
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

被「抖」紅的打卡聖地 陸二線城市靠短影音賺翻

14歲小選手腦塞8萬字 背出3超生冷詞技壓拼字賽

川普說峰會如期 金正恩親筆信說啥則賣關子

2018-06-02 13:57中央社 華盛頓1日綜合外電報導

美國總統川普一週前才宣布和北韓領導人金正恩的峰會喊卡，今天在收到北韓特使金英哲親手遞交的金正恩親筆信後，又喜孜孜表示這項歷史性峰會復活，如期於12日在新加坡舉行。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普剛開始向現場記者透露，這封信「相當有趣」，但旋即坦承自己還沒過目，還吊記者胃口，問「想不想看看信中寫什麼？有多想？有多想？」

前北韓情報頭子金英哲擔任金正恩的首席核子談判人員，在美東時間下午1時後抵達美國總統迎接外賓的南草坪。

川普這次並未親自迎接，而是由白宮幕僚長凱利（John Kelly）及一名中央情報局（CIA）高層官員接待。現場沒有慶祝儀式，雙方也未握手，一起沿著白宮玫瑰花園走到橢圓形辦公室，川普和金英哲在這會談超過一小時。

兩人之後現身南草坪，川普在和金英哲握手，送他搭乘政府黑色公務車離去後，走向現場記者，宣布會談成功。

消息人士表示，川普會見金英哲前，美國高層官員還沒有將金正恩的親筆信讀給川普聽，但大致知道內容為何。

消息人士表示，在沒有閱讀信件的情況下，美國官員透過外交管道獲悉信中內容。據美方官員了解，信中內容大致是正面，朝川金會的正確方向邁出一步。

川普會後對記者賣了個關子說：「這封信很不錯。喔，想不想看看信中寫什麼？有多想？有多想？」

沒幾分鐘，川普大方坦承自己還沒看。他說：「我還沒看信，我故意沒打開這封信。」美東時間下午4時，白宮證實川普已看過這封信。

川普向在南草坪的記者解釋：「我沒在局長面前打開…我說，『你希望我現在打開嗎？』他說，『你可以等下再看』。」

根據白宮公布金正恩親筆信的照片，這封來自平壤當局的親筆信不是一般信函，體積不小。

有些網友馬上指出，拿著這封信讓手掌顯得更小。川普曾為自己的小手辯護。其他網友則好奇，川普會不會禮尚往來，以同樣體積的信函回覆。還有到什麼時候會從信封袋變成一個紙袋。

白宮官員表示，在北韓官員親手遞交這封信前，信函已交由特勤局（Secret Service）「詳細檢查」。

川普金正恩白宮
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

相關新聞

北韓看上富麗敦酒店 美國設法偷偷為金正恩付帳單？

2018-06-02 12:52

北韓新富「錢主」提愛馬仕包包 巴望金正恩與外國談和

2018-06-02 12:43

川普為何不看金正恩的信？他稱信「很有趣」但坦承沒看

2018-06-02 09:12

金正恩與西方談和 北韓「錢主」最樂

2018-06-02 13:15

南韓青瓦台歡迎 美與北韓如期舉行川金會

2018-06-02 13:05

美軍駐南韓議題 美防長：不上川金會談判桌

2018-06-02 12:00

營造川金會善意 川普談制裁避用最大施壓

2018-06-02 05:33

川普宣布 「川金會」如期6月12日在新加坡舉行

2018-06-02 03:14

金英哲今見川普 轉交金正恩信件

2018-06-02 00:32

開城共同聯絡事務所儘早設置 兩韓達成共識

2018-06-01 19:31

川金風暴前寧靜 新加坡市井小民反應大不同

2018-06-01 17:22

兩韓6月14日舉行軍事會談 22日離散家庭團聚

2018-06-01 16:55

兩韓首次峰會18週年 北韓提議一起慶祝

2018-06-01 15:12

川金會一波三折 學者：朝鮮半島的和平是場春夢？

2018-06-01 14:27

北韓代表團赴美 轉交金正恩親筆信

2018-06-01 13:36

蓬佩奧：川金會需金正恩果斷發揮領導力

2018-06-01 12:56

兩韓高階會談在板門店和平之家舉行

2018-06-01 11:46
看更多

熱門文章

台女在東京民宿險遭性侵 日本劇團成員落網

2018-06-01 17:16

川普為何不看金正恩的信？他稱信「很有趣」但坦承沒看

2018-06-02 09:12

影／香格里拉對話前夕 美軍高層對陸連番示警

2018-06-01 18:02

川普宣布 「川金會」如期6月12日在新加坡舉行

2018-06-02 03:14

不滿風電廠愈蓋愈多 荷蘭漁民開船到阿姆斯特丹抗議

2018-06-01 14:48

名廚瑪莎史都華曾入獄 川普考慮赦免

2018-06-01 23:27

詐死躲暗殺 俄羅斯記者透露行動細節

2018-06-01 22:24

川普偷跑洩密？推文預報就業佳音 違反聯邦規定惹議

2018-06-01 23:49

美防長馬提斯談台海 反對片面改變現狀

2018-06-02 09:17

東芝記憶體完成出售 日本「最後堡壘」失守後何去何從

2018-06-01 17:14

星學者稱中國將取代美國世界首強地位

2018-06-01 22:58

美中貿易談判／美逼簽長約 中國不點頭

2018-06-02 00:17

經濟解析／美歐貿易戰開打 歐盟出拳打擊共和黨痛點

2018-06-01 17:16

川金會 金正恩可能住瑞吉酒店？

2018-06-01 23:04

蘋果砍單 德半導體商臉綠

2018-06-02 00:04

馬洛瑞是中國間諜？ CIA前同事出庭這樣說

2018-06-01 20:19

加拿大情治報告：中國腐蝕紐西蘭政治體系

2018-06-01 15:05

美就業強勁 可能升息1碼

2018-06-02 00:17

沙國公主駕敞篷車登Vogue封面 倡議女性開車者卻入獄

2018-06-02 12:25

北韓看上富麗敦酒店 美國設法偷偷為金正恩付帳單？

2018-06-02 12:52

西國會通過總理不信任投票 桑傑士將取代拉霍伊成總理

2018-06-01 17:41

香格里拉對話登場 學者：太平島可發揮人道救援功能

2018-06-01 21:58

越南男孩被塞行李箱偷渡英國 生命垂危獲救

2018-06-02 10:58

測試日圓炒家 日本銀行意外減少購債

2018-06-01 20:01

馬提斯控中國南海作為意圖可疑 但想維持成果導向關係

2018-06-02 11:35

西班牙總理遭罷免 親歐盟黨魁接任

2018-06-02 00:32

消息人士：華府恐對中興處以511億元罰款

2018-06-02 11:40

印太區域不排外 莫迪盼與陸更親近

2018-06-02 00:32

北韓新富「錢主」提愛馬仕包包 巴望金正恩與外國談和

2018-06-02 12:43

風暴艾伯托橫掃 美南災情慘重

2018-06-01 20:57

川金風暴前寧靜 新加坡市井小民反應大不同

2018-06-01 17:22

14歲小選手腦塞8萬字 背出3超生冷詞技壓拼字賽

2018-06-02 11:00

美鋼鋁重稅 加拿大總理中國微博發文應戰

2018-06-01 17:28

美5月就業強勁、工資加速上升 預示Fed將續升息

2018-06-01 20:46

戴樂格遭蘋果砍單／兩家都是客戶...台積沒影響

2018-06-02 00:04

美國社安署大烏龍！678逝者共拿到2000萬社安金

2018-06-01 18:29

營造川金會善意 川普談制裁避用最大施壓

2018-06-02 05:33

德國動物園猛獸逃脫 獅虎豹全歸籠

2018-06-01 22:30

VTA輕軌 將延伸至東聖荷西Eastridge

2018-06-01 20:51

美公車司機發文 助趕畢業的貧苦青年獲贈新車

2018-06-01 20:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top