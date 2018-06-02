川普說峰會如期 金正恩親筆信說啥則賣關子

2018-06-02 13:57 中央社 華盛頓1日綜合外電報導



美國總統川普一週前才宣布和北韓領導人金正恩的峰會喊卡，今天在收到北韓特使金英哲親手遞交的金正恩親筆信後，又喜孜孜表示這項歷史性峰會復活，如期於12日在新加坡舉行。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普剛開始向現場記者透露，這封信「相當有趣」，但旋即坦承自己還沒過目，還吊記者胃口，問「想不想看看信中寫什麼？有多想？有多想？」

前北韓情報頭子金英哲擔任金正恩的首席核子談判人員，在美東時間下午1時後抵達美國總統迎接外賓的南草坪。

川普這次並未親自迎接，而是由白宮幕僚長凱利（John Kelly）及一名中央情報局（CIA）高層官員接待。現場沒有慶祝儀式，雙方也未握手，一起沿著白宮玫瑰花園走到橢圓形辦公室，川普和金英哲在這會談超過一小時。

兩人之後現身南草坪，川普在和金英哲握手，送他搭乘政府黑色公務車離去後，走向現場記者，宣布會談成功。

消息人士表示，川普會見金英哲前，美國高層官員還沒有將金正恩的親筆信讀給川普聽，但大致知道內容為何。

消息人士表示，在沒有閱讀信件的情況下，美國官員透過外交管道獲悉信中內容。據美方官員了解，信中內容大致是正面，朝川金會的正確方向邁出一步。

川普會後對記者賣了個關子說：「這封信很不錯。喔，想不想看看信中寫什麼？有多想？有多想？」

沒幾分鐘，川普大方坦承自己還沒看。他說：「我還沒看信，我故意沒打開這封信。」美東時間下午4時，白宮證實川普已看過這封信。

川普向在南草坪的記者解釋：「我沒在局長面前打開…我說，『你希望我現在打開嗎？』他說，『你可以等下再看』。」

根據白宮公布金正恩親筆信的照片，這封來自平壤當局的親筆信不是一般信函，體積不小。

有些網友馬上指出，拿著這封信讓手掌顯得更小。川普曾為自己的小手辯護。其他網友則好奇，川普會不會禮尚往來，以同樣體積的信函回覆。還有到什麼時候會從信封袋變成一個紙袋。

白宮官員表示，在北韓官員親手遞交這封信前，信函已交由特勤局（Secret Service）「詳細檢查」。