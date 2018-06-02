親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島局勢
美中貿易交鋒
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

金英哲見川普 白宮低調以特殊規格接待

2018-06-02 02:49中央社 華盛頓1日專電

北韓領導人金正恩的左右手金英哲今天約中午現身白宮，在白宮幕僚長凱利的迎接下，遞交金正恩親筆信給美國總統川普，這也是18年來，北韓再有高階官員到訪白宮。

金英哲現任北韓勞動黨中央委員會副委員長，他是北韓情報界出身，美國認定他在2014年主導駭客入侵索尼影業，他仍列美國制裁名單上，而他這次訪美為「川金會」做最後折衝，美國也做了高規格的特殊安排，除讓他獲得暫時的特殊簽證得以入境美國，就連今天到訪白宮的規格，也有不同安排。

一般情況下，白宮接待其他外國元首，多由總統於白宮北面的入口親自迎接。

而金英哲這次是搭車、直接從白宮南草坪方向一側的大門進入，南草坪方向的入口是白宮名義上來說真正的大門，通常只有在外國元首的正式訪問或國是訪問時，才享有驅車直進、以軍禮及紅地毯接待禮遇。

而金英哲約下午1時到訪，儘管白宮沒有鋪上紅地毯，也沒有軍禮儀式，但白宮幕僚長凱利（John Kelly）在南草坪方向大門親自迎接他到訪，這樣「非正式卻高規格」的接待方式，也引起美國媒體討論。

美國有線電視新聞網（CNN）就指出，這在外交禮節上有特殊意義，而這也會是北韓領導人一直以來期望能得到與美國總統平起平坐的機會，對金正恩鞏固自身在北韓內部的政治地位，會是一次大好宣傳。

CNN的畫面也顯示，在凱利陪同下，金英哲在翻譯協助下和凱利步行穿越白宮玫瑰園的走廊時，還有短暫交談，隨後在凱利引領下，金英哲一行人進入美國總統的橢圓形辦公室，除遞交金正恩的親筆信，玻璃門後也隱約可見他與川普展開對話。

CNN指出，金正恩親筆信的內容，主要是表達期望與川普會面的意願。

2000年時，北韓已故領導人金正日與時任南韓總統金大中在平壤會晤，朝鮮半島緊張情勢暫緩後，北韓於同年10月派出時任北韓人民軍總政治局局長趙明祿訪問白宮，向時任美國總統柯林頓轉達金正日邀請他訪問平壤的消息。

當時，趙明祿著軍服出現在美國總統的辦公室，而時隔18年，著西裝的金英哲則是在結束與美國國務卿蓬佩奧於紐約的會談後，南下華府直入白宮，與川普會面。

白宮北韓金正恩
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

相關新聞

金英哲今見川普 轉交金正恩信件

2018-06-02 00:32

開城共同聯絡事務所儘早設置 兩韓達成共識

2018-06-01 19:31

川金風暴前寧靜 新加坡市井小民反應大不同

2018-06-01 17:22

兩韓6月14日舉行軍事會談 22日離散家庭團聚

2018-06-01 16:55

兩韓首次峰會18週年 北韓提議一起慶祝

2018-06-01 15:12

川金會一波三折 學者：朝鮮半島的和平是場春夢？

2018-06-01 14:27

北韓代表團赴美 轉交金正恩親筆信

2018-06-01 13:36

蓬佩奧：川金會需金正恩果斷發揮領導力

2018-06-01 12:56

兩韓高階會談在板門店和平之家舉行

2018-06-01 11:46

北韓特使 擬赴華府見川普

2018-06-01 00:18
看更多

熱門文章

印度規定官員上繳與自家廁所合照 不交就扣薪水

2018-06-01 09:59

美取消鋼鋁關稅豁免期 歐加墨盟國立馬報復反擊

2018-06-01 06:47

台女在東京民宿險遭性侵 日本劇團成員落網

2018-06-01 17:16

世界最大淡水珍珠「睡獅」 日買家出價千萬落槌

2018-06-01 09:37

影／香格里拉對話前夕 美軍高層對陸連番示警

2018-06-01 18:02

不滿風電廠愈蓋愈多 荷蘭漁民開船到阿姆斯特丹抗議

2018-06-01 14:48

影／美女子遭警毆打引網戰 警方釋出影片還原真相

2018-06-01 13:27

美鋼鋁關稅引發報復 道瓊指數重挫250點

2018-06-01 06:46

川金會一波三折 學者：朝鮮半島的和平是場春夢？

2018-06-01 14:27

川普設NAFTA日落條款 杜魯多不去華府談了

2018-06-01 08:42

詐死躲暗殺 俄羅斯記者透露行動細節

2018-06-01 22:24

名廚瑪莎史都華曾入獄 川普考慮赦免

2018-06-01 23:27

吸毒自挖眼球 妙齡女子學習適應失明

2018-06-01 10:40

好市多營收旺但毛利率不增反減 盤後股價跌

2018-06-01 07:11

川普偷跑洩密？推文預報就業佳音 違反聯邦規定惹議

2018-06-01 23:49

救地球 吃純素比買電動車有效

2018-06-01 12:26

經濟解析／美歐貿易戰開打 歐盟出拳打擊共和黨痛點

2018-06-01 17:16

星學者稱中國將取代美國世界首強地位

2018-06-01 22:58

加拿大情治報告：中國腐蝕紐西蘭政治體系

2018-06-01 15:05

美課鋼鋁稅 紐時：政策反映經商環境不如以往穩定可靠

2018-06-01 12:20

東芝記憶體完成出售 日本「最後堡壘」失守後何去何從

2018-06-01 17:14

全美拼字大賽結束 要背八萬字才有機會奪冠

2018-06-01 13:08

西國會通過總理不信任投票 桑傑士將取代拉霍伊成總理

2018-06-01 17:41

蘋果傳攻電源管理晶片 這家廠商露口風

2018-06-01 10:34

憂全球爆發貿易戰 美股收黑

2018-06-01 06:41

川普善變 美中貿易談判絆腳石

2018-06-01 13:51

川普對盟友課徵鋼鐵關稅 共和黨領袖抨擊

2018-06-01 08:27

川金會 金正恩可能住瑞吉酒店？

2018-06-01 23:04

測試日圓炒家 日本銀行意外減少購債

2018-06-01 20:01

馬克宏通電話告訴川普 美國鋼鋁關稅不合法

2018-06-01 10:13

馬洛瑞是中國間諜？ CIA前同事出庭這樣說

2018-06-01 20:19

他的通訊社 靠機器搶新聞

2018-06-01 14:16

川普宣布 「川金會」如期6月12日在新加坡舉行

2018-06-02 03:14

印度避暑勝地西姆拉有危機 網路瘋籲：觀光客別來！

2018-06-01 12:43

香格里拉對話登場 學者：太平島可發揮人道救援功能

2018-06-01 21:58

美鋼鋁重稅 加拿大總理中國微博發文應戰

2018-06-01 17:28

避險情緒推升瑞士法郎 美國與盟國的貿易衝突加劇

2018-06-01 07:37

陸南海人工島 美揚言「有能力拿下」

2018-06-01 13:38

美5月就業強勁、工資加速上升 預示Fed將續升息

2018-06-01 20:46

幫小孩練膽？24歲爸將小孩關進烘衣機

2018-06-01 08:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top