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開城共同聯絡事務所儘早設置 兩韓達成共識

2018-06-01 19:31中央社 首爾1日電

北韓今天在板門店南韓轄區「和平之家」舉行高階會談，雙方就儘早在北韓開城工業園區內設置，並啟用共同聯絡事務所達成共識。

南韓「中央日報」今天指出，由南韓統一部長官趙明均和北韓祖國和平統一委員會委員長李善權領軍的兩韓高階會談，在上午全體會議就設立聯合聯絡事務所及舉辦6‧15共同活動等進行討論。

南韓提議，南北韓層峰於4月27日在板門店南韓轄區「和平之家」舉行峰會並簽署「板門店宣言」，決定在北韓開城設立共同聯絡事務所，為迅速而系統地落實「板門店宣言」，首先應加緊在北韓開城工業園區內設立並啟動共同聯絡事務所。

北韓也表示，開城工業園內的設施已經很長時間未使用，因此需修繕。北韓也建議提前進行必要的準備工作後，儘快啟用共同聯絡事務所。

關於6‧15南北韓共同舉辦活動，南韓建議政府與民間共同舉辦，北韓則提議「由政府、民間、政黨和社會團體以及國會等共同參與並在南韓地區舉辦」。

報導指出，南北韓一致認為，應儘早舉行軍事、紅十字會、體育、山林、鐵路、道路領域的工作會談。北韓希望當天能敲定上述會談的日期和地點；南韓表示，願與北韓分階段展開山林領域合作，並提議對東海線、京義線跨境鐵路銜接，以及朝鮮半島經濟建設進行聯合調查研究。

北韓強調，這次會談是為落實「板門店宣言」奠定基礎的首場會談，雙方應互相信任、互相體諒，為順利落實「板門店宣言」而努力。

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