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金正恩：推動朝鮮半島非核化意願未變

2018-06-01 06:41中央社 首爾1日綜合外電報導

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩表示，北韓推動朝鮮半島非核化的意願依然「未變、一致且確定」。

報導中說，金正恩接見來訪的俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）時，發表以上談話。他強調，他希望北韓和美國的關係以及朝鮮半島非核化，兩者都能夠「逐步」解決。

報導中並說，金正恩和拉夫羅夫同意增進交流與合作，兩人並同意今年舉行雙邊峰會。

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