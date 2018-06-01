親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島局勢
美中貿易交鋒
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

竹縣20年選舉恩仇錄…馬英九擺宴調解 結果飯照吃仇照報

蔡明興當遴委 這3位台大校長候選人參與推選

金英哲會蓬佩奧 轉赴華府遞金正恩親筆信

2018-06-01 06:41中央社 紐約31日專電

美國國務卿蓬佩奧今天在紐約與北韓領導人金正恩左右手金英哲會談後說，過去72小時，雙方推動「川金會」有實質進展，金英哲接著將轉赴華府，遞交金正恩的親筆信。

美國總統川普原定6月12日在新加坡會晤金正恩，但川普上週喊卡，這場峰會能否如期舉行，至今無法確定。金英哲日前飛抵紐約會晤蓬佩奧（Mike Pompeo），雙方希望化解非核化產生的歧見，推動峰會舉行。

蓬佩奧下午在記者會表示，經過一連串籌備會議，他有信心「川金會」朝正確方向邁進，金英哲並準備前往華府，遞交金正恩的親筆信。

他說，「川金會」為兩國領袖提供歷史性機會，可望引領美國與北韓邁入和平、繁榮及安全的新時代。兩國關係正面臨關鍵時刻，如果浪費這次機會，將令人遺憾。

蓬佩奧提到，這幾次和金正恩與金英哲會面，他都表明川普與美國的目標一致且眾所周知，那就是朝鮮半島實現完全、可驗證且不可逆的非核化（CVID）。北韓若實現非核化，將帶來更光明的未來，除維持文化傳統，還能融入國際社會。

他說，「川金會」將是歷史性會談，需要金正恩展現大膽領袖風範，把握一生一次的機會。「兩國人民若攜手，成就的未來將充滿友誼與合作，而非猜忌、恐懼和後悔。」

蓬佩奧回應媒體提問時，否認與金英哲的會談提早結束，並強調過去72小時，雙方致力讓「川金會」能產生實質成果，在這方面有「實質進展」。

被問及明天能否知道「川金會」確定會舉行，蓬佩奧僅說：「不知道。」

蓬佩奧說，川普政府知道與北韓溝通的困難所在，現在努力說服北韓相信川普所說的話，也就是北韓若能非核化，銷毀核武開發計畫一切元素，北韓就會更安全。他還提到，會談中有和北韓方面談到實現非核化的路徑，但他未透露詳情。

北韓金正恩川普
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

相關新聞

金英哲將赴華府 轉交金正恩信函給川普

2018-05-31 22:24

美軍在琉球臨時部署14架F-22 施壓北韓

2018-05-31 21:25

金正恩好搶手 俄外長面邀訪俄

2018-05-31 18:06

脫北者：金正恩怕軍方 趁川金會期間搞政變

2018-05-31 16:39

書摘／北韓，下一步？ 台灣學者的觀察與看法

2018-05-31 15:37

美專家：川金會開得成 但難達預期成果

2018-05-31 15:25

川金會搶救大作戰 兵分三路如火如荼籌備

2018-05-31 13:53

談川金會細節 金英哲紐約見龐培歐

2018-05-31 13:40

影／金正恩左右手抵紐約 密晤美國務卿談峰會

2018-05-31 13:40

董雲裳亞太助卿真除現變數 傳蓬佩奧要換人

2018-05-31 12:52

川金會最新時程？白宫發言人：若非6月12日就7月12日

2018-05-31 12:04

白宮：與北韓協商順利 6月12日川金會有譜

2018-05-31 05:54
看更多

熱門文章

越南女砸42萬整形變正妹 富二代老公仍出軌

2018-05-31 10:53

上海飛洛杉磯5小時…超音速客機回來了 美英都在拚突破

2018-05-31 10:00

哈利梅根拒收結婚禮 總價2.8億元禮品物歸原主

2018-05-31 14:04

泊車小弟上演玩命關頭 客人保時捷插到休旅車下

2018-05-31 12:34

來不及的婚禮！三個月後她收到來自天國的鑽戒

2018-05-31 14:42

美國宣布 對歐盟、加、墨課徵鋼鋁稅

2018-05-31 21:46

美國對加、墨、歐盟課鋼鋁稅 台、日仍未獲豁免

2018-05-31 22:02

影／落雷不斷！他拍到英國天空長出「閃電樹」 震驚眾人

2018-05-31 15:24

脫北者：金正恩怕軍方 趁川金會期間搞政變

2018-05-31 16:39

全球大學聲譽榜 台灣僅台大入榜

2018-05-31 12:13

街友速食店乞食引不滿 警到場買單行善舉

2018-05-31 21:47

歐盟不讓步 川普最快周四宣布鋼鋁稅玩真的

2018-05-31 08:22

美鋼鋁關稅 加墨歐盟及台日都未豁免

2018-05-31 22:51

川金會最新時程？白宫發言人：若非6月12日就7月12日

2018-05-31 12:04

美將對加、墨、歐盟課鋼鋁稅 羅斯：民粹但必要

2018-05-31 23:25

韓航董娘也野蠻被控施暴員工 韓警申請逮捕令

2018-05-31 21:46

女星種族歧視推託安眠藥 藥廠打臉：歧視非已知副作用

2018-05-31 08:54

美軍在琉球臨時部署14架F-22 施壓北韓

2018-05-31 21:25

美鋼鋁稅開徵 歐展開報復

2018-06-01 00:26

美取消鋼鋁關稅豁免期 歐加墨盟國立馬報復反擊

2018-06-01 06:47

中美貿易戰再起 川普挨批失信

2018-05-31 19:42

垃圾堆翻出聖經 目前發現最古老「馬可福音」出土

2018-05-31 18:39

烏克蘭自導自演俄記者命案 外界既欣慰又生氣

2018-05-31 10:16

航空榮景...可能畫句點

2018-06-01 00:26

川普的減重飲食計畫：魚排取代牛排、漢堡麵包只吃一半

2018-05-31 16:54

中國持續打壓 美學者：國際應重新看待台灣

2018-05-31 11:06

美鋼鋁關稅引發報復 道瓊指數重挫250點

2018-06-01 06:46

誰也不退讓！ 全球貿易戰恐開打

2018-05-31 19:51

中國施壓台灣 卜睿哲：適得其反

2018-05-31 09:36

美軍太平洋司令部 改名「印太」

2018-06-01 00:12

影／想更靠近耶穌 美佈道家勸募16億購買飛機

2018-05-31 14:19

金正恩好搶手 俄外長面邀訪俄

2018-05-31 18:06

種族歧視玩笑風波 川普加入蹚渾水

2018-05-31 09:30

白宮：沒說美中貿易戰永久暫停

2018-05-31 13:39

來國家森林健行尋寶 找到「這個」可到華府看耶誕點燈

2018-05-31 15:08

梅根馬克爾 名列全英最具影響力女性

2018-05-31 22:34

要求赦免嬌森 金卡戴珊會川普求情

2018-05-31 18:54

爺爺向美髮師討教 要讓中風老伴美美的

2018-05-31 09:06

影／破俄暗殺陰謀？反普亭記者與烏克蘭合演「詐死記」

2018-05-31 14:00

影／英國最荒唐賽事 摔到骨折腦震盪只為了「起司」

2018-05-31 17:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top