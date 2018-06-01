蓬佩奧：和金英哲完成實質會談

2018-06-01 02:31 中央社 紐約31日綜合外電報導



美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）和北韓領導人金正恩左右手金英哲今天結束為期兩天的紐約會談。蓬佩奧表示，雙方進行「實質」會談，相當有助益。

金英哲是18年來到訪美國的最高層級北韓官員，他和蓬佩奧努力敲定川金峰會的相關規劃。

美國總統川普和北韓領導人金正恩預定6月12日在新加坡舉行峰會，希望結束一度讓朝鮮半島面臨戰火再起威脅的核子僵局。