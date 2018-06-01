北韓非核化 川普：非一次會議可成

2018-06-01 02:31 中央社 美國空軍一號31日綜合外電報導



美國總統川普今天表示，和北韓達成非核化協議，可能需要不只一次的會議。他並說， 他希望在任何協議下，北韓能夠儘快廢除核武計畫。

川普搭乘空軍一號前往德州參加共和黨募款活動，他在機上接受路透記者簡短訪問時，發表以上談話。

川普並說，他仍然希望於6月12日在新加坡與北韓領導人金正恩舉行峰會。

川普表示，他1日很可能在白宮接見北韓特使金英哲。金英哲將把金正恩親筆信交給川普。

金英哲是北韓領導人金正恩的左右手，他正與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在紐約進行會談，為川金峰會鋪路。