川普：期盼接獲金正恩信函 會商過程很正面

2018-06-01 02:31 中央社 華盛頓31日綜合外電報導



美國總統川普今天表示，跟北韓方面在紐約進行的會商，過程非常正面，而他也正在期待平壤代表團明天抵達華府，轉交北韓領導人金正恩的信函。

路透社報導，川普前往安德魯聯合基地（JointBase Andrews），準備轉赴休士頓。他告訴記者：「我對這封信的內容充滿期待。」被問到是否正在形成協議時，川普回答：「我認為，將會非常正面...會談過程非常正面。」

川普說：「他們大概明天來華府轉交這封信，因此我期待著。」