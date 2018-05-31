書摘／北韓，下一步？ 台灣學者的觀察與看法

2018-05-31 15:37 聯合新聞網 商周出版



（本文出自《北韓，下一步？！——國際經濟學家所觀察的北韓現況與未來》，陸迪格．法蘭克著，商周出版，未經同意禁止轉載。） 分享 facebook 做為台灣唯一在大學開設北韓相關課程（政大「北韓研究」、台師大「探索北韓」）的研究者，北韓這個無法預測的國家，究竟該如何定義，實在讓人頗為困擾。通常我都會在第一堂課告訴學生：北韓不是個國家，也不是個政權，它是個宗教，而且是個「邪教」（韓文稱為「似而非宗教」，也就是英文的Cult）。這樣的說法，其實同為朝鮮民族的南韓人也會同意，只是他們不願意公開說出來，以免羞辱北韓而造成雙方情勢的緊張。

二〇〇八年我在政大開設「北韓研究」課迄今十年，選課人數從最低的六人，到今年新學期達到兩百五十人，每年一再創新高。而台灣的出版界從二〇一一年六月開始一窩蜂出版「脫北者」等北韓相關的書以來，迄今已不下二十多本，可謂汗牛充棟。

台灣人也瘋「北韓熱」

台灣的「北韓熱」，連日本媒體界頂尖的北韓專家、《東洋經濟週刊》編集委員福田惠介都嘖嘖稱奇。過去七年每年都造訪北韓的他，也每年都應邀來台演講，帶來最新的北韓資訊。他甚至發現，他在台灣的粉絲比日本還多。

究竟什麼因素讓北韓這個「社會主義最後一塊樂土」使台灣人趨之若鶩呢？而且高價的旅遊團接二連三從瀋陽或丹東入境北韓。我只能以「好奇心」來解釋，而且它確實是台灣觀光客環遊世界好幾圈之後，還沒有去過的最後一個地方。這樣的好奇心讓北韓書與北韓旅遊團持續發燒不熄。

其實，在大部分台灣人的北韓熱之前，我就對北韓充滿了好奇。尤其對一個長期在南韓唸書與工作的台灣媒體人，只懂南韓而不懂北韓是說不通的。於是從一九八九年到一九九一年，我先後從新加坡、紐約、澳門、北京等不同管道，跟北韓駐外機構接觸，表達我想造訪北韓的意願，終於在一九九一年六月得到「祖國平和統一委員會」的邀請前往北韓一週，成為首位訪問北韓的台灣媒體人。

當時台灣與北韓都有共同的危機感——要被長期的盟友所拋棄，所以金日成下令打「台灣牌」，要給北京一點顏色看看。基於「敵人的敵人就是朋友」的認知，北韓開始努力跟台灣接觸，在一九九二年台韓斷交前的一年間，北韓來台的訪客絡繹不絕，最高層級甚至到了主管對外經貿的副總理金達鉉（金日成的親表弟），他還在台北跟我國簽署了互設辦事處的協定。

後來受制於核武檢查問題，使得台朝間無法進一步擴展關係，但由此可見北韓對台灣充滿了善意與好感。他們不僅想要「經濟學台灣」，還想要「政治學蔣家」，如何父子世襲政權，還能夠維持政治的安定與經濟的持續發展。這是我在北韓親身的體驗。訪朝之後，我寫了五篇的紀實報導，從此成了黑名單。

南北韓到底會不會統一？

後來我翻譯了一本韓籍德國教授寫的書《南北韓，統一必亡》，它是以東西德統一的經驗，警告南北韓統一的話，會把兩邊都拖垮。因為南韓沒有當年西德的經濟實力可以合併統一北韓，而且現在的北韓比當年的東德更破敗。統一二十多年之後，德西挹注了數兆歐元都還填不平德東的窟窿，更別說南北韓之間的鴻溝更深更廣，德國式的統一對兩韓都是惡夢。

這本由出身德東的經濟學者法蘭克所寫的《北韓，下一步？！》，跟《南北韓，統一必亡》有許多神似之處。本書作者經常在行文之中，時會以北韓的事例來對比當年的東德，而《南北韓，統一必亡》則是引用了許多北韓與東德各項科技交流的情報來分析北韓，而且資訊蒐集到二〇〇四年，揭露了許多當時不為西方世界所知的北韓狀況。這都是難能可貴的「方法論」：從德文的資訊與德東人的視角來觀察與剖析北韓，自然會與美國優越本位或日本兩極化的「北韓觀」不一樣。

作者很細膩地描述北韓工人運動場很有名的大會操「阿里郎」，每一個場景的意義，透過他的剖析，神龍活現地映現在讀者眼前。如此以文字刻畫阿里郎的內涵，還是歷來所僅見。而且，他以兩德與兩韓分裂情況的不同、人民往來與資訊交流的不對等，以及北韓與東德的懸殊落差等因素，來解析兩韓統一的困境，比南韓人一廂情願地期待統一而到德國取經，提供了更務實的觀察。

本書作者跟我在同一年（一九九一）造訪北韓，他最後一次造訪北韓是在二〇一三年，所以他著墨最多的是金正日時代的北韓。那個經過一九九〇中期的連續的水旱災造成嚴重糧荒的時代，以至於全國人民必須度過「苦難的行軍」的日子，乃至於二〇〇〇年代初期經濟改革的失敗等等，雖然在金正恩自二〇一二年掌權之後，都已成為過眼雲煙，北韓確實已經完全脫胎換骨了（詳見福田惠介寫的導讀）。不過，藉由本書所提示的谷底北韓，如何能夠在金正恩時代破繭而出，恐怕才是更值得西方世界去認真探索的。

因為作者只寫到金正恩時代的前兩年，那是他政權基礎還不夠穩固，必須透過攏絡與整肅的兩手策略來鞏固權力的階段。直到二〇一三年十二月，金正恩將他的姑丈張成澤以政變奪權為由，加以整肅處決之後，他才算是真正掌控了國家大局。留學瑞士的金正恩，也才能夠將他在西歐學到的社會民主的理念與機制落實在施政上。

本書作者提到的金剛山觀光特區

開城工業區，現在都已經停擺了，威化島與黃金坪經濟特區也仍未見績效。與南韓投資有關的金剛山與開城未來重新啟動並非不可能，不過那必須繫於兩韓關係的改善。儘管美國總統川普幾度要求習近平，希望他能對北韓施壓，但是習近平除了口惠，確實是做不到。

中國自二〇一三年起加入支持聯合國對北韓的制裁決議案，從當年起中國對北韓的政策，就把「中朝問題」（雙邊關係）與「朝核問題」（國際多邊關係）脫鉤。中朝問題對中國有利（投資與貿易等），北韓的經濟與投資百分之九十以上依賴中國。中國如果直接制裁北韓，受害的是自己。

二〇一七年北韓一共發射了十七次、共二十枚的導彈，以及一次氫彈試爆（九月三日第六次核爆成功，十一月二十九日再發射了「火星十五」導彈）。而且，北韓的洲際彈導飛彈（ICBM）越射越遠，一萬三千公里的射程實力打到美國本土綽綽有餘。聯合國安理會也因此在一年之內，通過了四次對北韓的制裁決議案，創下了最多次的紀錄。

儘管川普一再揚言，不排除軍事鎮壓行動來逼北韓就範，但是真正能夠化解危機的關鍵在於南韓的文在寅總統，而不是中國的習近平。南韓和北韓頻頻接觸，把美國排除在決策過程之外，尤其是文在寅一再警告，美國對北韓採取任何先發制人的軍事行動之前，必須徵求他的同意，也讓美國傻眼。

因為如果美國草率盲動把金正恩政權推翻，在重視「血統主義」的北韓又後繼無人的情況下，崩潰的政權將導致數百萬難民湧進南韓、中國與日本，這是東北亞更大的災難。所以最反對美國以「德州牛仔」方式壓制北韓的，當然就是南韓與中國了。

文在寅對外的立場一貫是「左派、親中、親北韓、反日、反美」，對內則是走「民粹的路線，所以一直維持在六成上下的高支持率。他當選之後，因為對北韓的和解態度，造成了美國與日本惡夢的開始。他親北韓的立場，會使南北韓關係穩定改善，中國與美國對北韓的角色與影響力必然就會退化。這當然是川普所不樂見的。

北韓經濟持續成長 金正恩得民心

而且，一個不能否認的事實是，金正恩二〇一二年掌權近六年以來，北韓國內經濟明顯改善，國際制裁的效果相當有限，更讓北韓有恃無恐。只要北韓經濟持續成長，人民生活大幅改善，會讓金正恩得到民心的支持，打著「經濟建設與核武發展並進」路線的金正恩，繼續發展核武與導彈，應該是不會改變的。即使聯合國的制裁越來越高壓，但是對北韓經濟會影響到何種程度，仍有待觀察。畢竟，在幕後相挺的國家正就是中國。

對於兩韓因二〇一八年的冬奧而促成雙方高層的交流，世人並能抱持太樂觀，只能視為一次性的交歡作態而已。等北韓高層代表團回去後，他們會展現什麼動作，再來解析都不會太遲。金正恩派胞妹金與正到南韓遞出的橄欖枝，不能排除兩韓對於「靠自力」解決國族問題已經事前建立了默契，也就是說，不再任由周邊的強權國家所擺布，他們要建立自己的自主性，但是這究竟可能嗎？

畢竟受制於國際現實環境，兩韓從來就很難「做自己」，或是自主地操縱自己的命運。這只能說是朝鮮半島的歷史宿命，因為它真的是「生錯地方」，永遠要被周邊的列強輪番蹂躪。這個錯誤的地理，導致它悲劇的歷史宿命不斷地循環，兩韓人民的「恨」也就難以化解。

從兩德看兩韓，只能當做一面照映的鏡子，但是絕不可能模仿或套用，畢竟國情與民族性，乃至地緣政治的因素都相去太遠了。這本德東視角的「北韓觀」的價值，正就在於此。

（本文作者為「知韓文化協會」執行長朱立熙）

（本文出自《北韓，下一步？！——國際經濟學家所觀察的北韓現況與未來》，陸迪格．法蘭克著，商周出版，未經同意禁止轉載。）