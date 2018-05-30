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KCNA：俄國外長近期將赴北韓訪問

2018-05-30 08:48中央社 首爾30日綜合外電報導

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（SergeiLavrov）應北韓外長李勇浩（Ri Yong-ho）邀請，近期將赴北韓訪問。

KCNA報導未說明，拉夫羅夫這次訪問北韓日期和訪問的原因。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（SergeiLavrov）。歐新社
俄羅斯外交部長拉夫羅夫（SergeiLavrov）。歐新社
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