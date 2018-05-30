白宮發言人：白宮準備好在6月12日舉行川金會

2018-05-30 06:47 中央社 29日綜合外電報導



白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）。 美聯社 分享 facebook

白宮發言人桑德斯今天表示，白宮已準備好總統川普與北韓領導人金正恩的高峰會在6月12日舉行。「川金會」一波三折，6月12日是最初提議的會談日子。

桑德斯（Sarah Sanders）告訴美國總統專機空軍一號（Air Force One）上、隨同川普前往田納西州納希維爾（Nashville）的記者：「總統認為目前進行中的討論非常順利…本週的會談無疑是有進展的跡象。」

「如果峰會在6月12日舉行，我們會準備就緒。如果基於某種原因延期舉行，我們無疑也會準備就緒。」