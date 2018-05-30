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推川金會成行 蓬佩奧紐約會金英哲

2018-05-30 02:37中央社 華盛頓29日專電

白宮發言人桑德斯今天證實，國務卿蓬佩奧將與北韓領導人金正恩的左右手金英哲於紐約會面，美國將持續「積極準備」在新加坡舉行的「川金會」。

韓聯社報導，金英哲借道北京，原訂要搭中國航空的班機飛來華府，後來行程又改成紐約。

現任北韓勞動黨中央委員會副委員長的金英哲是情報頭子出身，美國認定他在2014年主導北韓駭客入侵索尼影業，將他列入制裁名單，理論上他無法入境美國。

白宮今天則證實，金英哲本週稍晚將在紐約與蓬佩奧（Mike Pompeo）會面，而他現在能入境美國，相信是美國官方上至白宮給予的特殊安排，他也是18年來、北韓再有高階官員訪問美國。

桑德斯（Sarah Sanders）還指出，美國總統川普24日致函金正恩後，北韓已展開接觸，而美國將持續「積極準備」川普預期在新加坡與金正恩展開的峰會。

不過，桑德斯並未明確指出峰會日期為6月12日。

「川金會」一波三折，從北韓先叫囂美國態度不友善，揚言取消，到川普後來給金正恩公開信，主動宣布峰會不辦了，北韓隨後又展現克制與善意，宣稱一直都為「川金會」做準備。

金正恩更在外界無預期情況下，26日再與南韓總統文在寅於板門店會面，「文金二會」為挽救「川金會」，讓許多國家後知後覺，而在「川金會」真正舉行前夕，各種變數也凸顯區域國家及相關各方為維繫自身利益，在檯面下的角力。

另外，桑德斯公布，川普將於6月7日與日本首相安倍晉三於白宮會面，她還說，白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）幾乎每天都與南韓及日本的國安對口官員通話，今天早上才與南韓的國安官員通話，而像這樣與美國區域盟邦的密切聯繫，過去兩週都一直進行中。

外界認為，桑德斯的談話，意在強調在處理北韓問題上，美國一直都和區域盟邦保持密切合作與協調。

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