親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島局勢
美中貿易磋商
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

川金會前／安倍搶見川普 熱線談去核

2018-05-30 00:48聯合報 東京記者蔡佩芳／廿九日電

美國總統川普（右）和日本首相安倍（左）。 美聯社資料照片
美國總統川普（右）和日本首相安倍（左）。 美聯社資料照片
分享

美國總統川普北韓領導人金正恩會面前，美日互動頻頻。川普和日本首相安倍晉三熱線，完全撤除北韓核武和彈道飛彈計畫「勢在必行」，兩人也將在川金會前先碰面。

以日本橫須賀基地為母港的美國海軍核子動力潛艦雷根號廿九日出港前往西太平洋執行警戒任務，將與同盟國一同軍演。日本防衛大臣小野寺五典同日晚間則出發前往夏威夷，將與美國防長馬提斯會談，針對東亞局勢交換意見。

川普日前揚言取消川金會，隨後又表示可能如期舉行。不論辦、不辦或重啟續辦，安倍都是川普宣布後才被告知，日本希望在川金會前再次舉行川安會，力圖進行溝通。

川普廿八日晚間與安倍熱線約卅分鐘，討論最近關於北韓的發展，確認讓北韓完全且永久撤除核武、生化武器以及彈道飛彈計畫是緊要事務；兩人將在美朝峰會再度碰面，並持續緊密合作。日本政府正在溝通安倍利用六月八、九日在加拿大舉行的七國集團峰會（Ｇ７）的機會訪問美國。

此外，日本政府廿九日公布再度查獲北韓船隻海上違法交易，將通報聯合國安理會北韓制裁委員會，並將情報與相關各國分享。日本政府並表示，與北韓交易的船籍不明，疑似是中國大陸船隻。

這是日本政府今年度發表第五起北韓船隻海上違法交易事件，前四起都在事發三、四天內發表，這次延遲十日，可能顧慮廿四日川金會生變，時間敏感。

北韓川普彈道飛彈
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

相關新聞

金正恩想靠美助北韓繁榮？專家：他對中韓貿易更感興趣

2018-05-29 23:25

北韓統戰部長金英哲訪美 借道北京

2018-05-29 23:02

為川金會鋪路 美國、北韓代表抵星國先行會商

2018-05-29 20:16

川金會前／傳金正恩將三度訪中 會習近平、普亭

2018-05-30 00:48

不愛美式繁榮 金正恩想拚中韓貿易

2018-05-30 00:48

18年來北韓最高階官員 首度訪美

2018-05-30 00:47

美國釋放經援訊息 北韓視為糖衣毒藥

2018-05-29 23:24

南韓執政黨主席暗示 兩韓可能逕行宣布韓戰結束

2018-05-29 22:58

川普證實 金正恩左右手金英哲正前往紐約

2018-05-29 20:43

川金會露曙光 美學者：中國可能邊緣化

2018-05-29 19:40

南韓中央日報：川金會可能在新加坡總統府舉行

2018-05-29 17:29

台裔毒物專家與日死囚合寫論文 論金正男之死

2018-05-29 15:49

影／板門店、新加坡雙管齊下 美朝要川金會如期舉行

2018-05-29 14:03

通電話...川安搶先會 談北韓去核

2018-05-29 14:01

談判有進展？白宮制裁北韓新措施喊停

2018-05-29 13:56

金正恩重要副手飛美國！朝美分三地討論川金會

2018-05-29 12:22

尹汝尚：美國希望北韓棄核進程能形諸文字

2018-05-29 12:06

前駐韓美軍司令憂美軍若撤離 北韓就會攻占南韓

2018-05-29 11:39

日媒：北韓大內總管抵新加坡 川金會籌備中

2018-05-29 11:33

華爾街日報：美國因川金會暫不對北韓實施新制裁

2018-05-29 07:44

文在寅赴川金會？ 等美朝點頭

2018-05-29 00:38

川金會...美團隊抵北韓

2018-05-29 00:18

北韓大內總管抵北京 可能赴星為川金會做準備

2018-05-28 22:50

南韓國會打臉文在寅 不支持板門店宣言

2018-05-28 21:30
看更多

熱門文章

JDI、夏普大跌 韓媒說蘋果明年全改用OLED螢幕

2018-05-29 09:20

泰國成人秀後特殊行程 旅客貼身接觸裸女還自拍

2018-05-29 11:24

杜特蒂劃出南海黃岩島開發紅線 中國若逾越就宣戰

2018-05-29 16:16

索羅斯示警 新全球金融危機正在醞釀中

2018-05-29 18:27

好友帶著比特幣密碼過世 他為領不到手的1.2億痛哭

2018-05-29 16:21

死了一百多萬尾鮭魚 養殖業急尋疫苗

2018-05-29 12:32

誰管你成衣業死活！美國強賣二手衣給非洲窮國

2018-05-29 11:00

「找不到不付錢」馬航MH370搜尋任務今結束 澳洲不放棄

2018-05-29 17:20

紐時：陸速准伊凡卡商標 川普就放過ZTE

2018-05-29 14:34

美對陸500億美元懲罰關稅 白宮：6月中公布清單

2018-05-29 21:11

全球最大電力儲存設施 日本參與投資

2018-05-29 07:50

唱反調！川普印太戰略重要盟友印度 不甩美對伊朗制裁

2018-05-29 17:27

白宮： 6月15日公布 徵收25％關稅中國產品最終清單

2018-05-29 20:23

台裔毒物專家與日死囚合寫論文 論金正男之死

2018-05-29 15:49

菸癮誤我一生！南非114歲人瑞想戒了

2018-05-29 18:01

前駐韓美軍司令憂美軍若撤離 北韓就會攻占南韓

2018-05-29 11:39

蟑螂奶富含蛋白質 味道與牛奶無異

2018-05-29 13:45

比利時列日疑發生恐攻 凶嫌奪槍殺2女警

2018-05-29 23:35

川普證實 金正恩左右手金英哲正前往紐約

2018-05-29 20:43

英報推薦6大自行車新天堂 台灣入列

2018-05-29 23:27

金正恩重要副手飛美國！朝美分三地討論川金會

2018-05-29 12:22

川普推文「陣亡將士紀念日快樂！」吹捧自己遭批噁心

2018-05-29 09:49

南韓執政黨主席暗示 兩韓可能逕行宣布韓戰結束

2018-05-29 22:58

貧苦少年堅定向學 清晨披畢業袍趕公車參加畢典

2018-05-29 09:29

羅勃甘迺迪遇刺案 家屬要求重新調查

2018-05-29 04:44

華爾街日報：美國因川金會暫不對北韓實施新制裁

2018-05-29 07:44

徒手爬樓救童「蜘蛛人」 加入巴黎消防隊

2018-05-29 23:32

華郵：川普國安貿易亂刀流使盟友疏離

2018-05-29 12:03

索羅斯再開金庫 要推英國脫歐二次公投

2018-05-29 21:46

無人機振經濟！英國料可提高GDP近2%

2018-05-29 09:35

川金會露曙光 美學者：中國可能邊緣化

2018-05-29 19:40

影／美警盤查未成年飲酒 女子遭壓地吃沙還被打頭

2018-05-29 13:35

金正恩想靠美助北韓繁榮？專家：他對中韓貿易更感興趣

2018-05-29 23:25

巴布亞紐幾內亞 全國禁臉書一個月

2018-05-29 22:52

南韓中央日報：川金會可能在新加坡總統府舉行

2018-05-29 17:29

南韓當局施援造船業 蔚山列為產業危機區

2018-05-29 09:39

影／一杯伏特加下肚 醉漢竟暴走破壞俄國名畫

2018-05-29 17:55

北韓統戰部長金英哲訪美 借道北京

2018-05-29 23:02

撲向槍手挨子彈救學生 美印州英雄老師：唯一選擇

2018-05-29 17:16

義大利陷政治亂局 拖累歐洲股匯債巿

2018-05-29 03:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top