川金會前／安倍搶見川普 熱線談去核

2018-05-30 00:48 聯合報 東京記者 聯合報 東京記者 蔡佩芳 ／廿九日電



美國總統川普（右）和日本首相安倍（左）。 美聯社資料照片 分享 facebook

美國總統川普與北韓領導人金正恩會面前，美日互動頻頻。川普和日本首相安倍晉三熱線，完全撤除北韓核武和彈道飛彈計畫「勢在必行」，兩人也將在川金會前先碰面。

以日本橫須賀基地為母港的美國海軍核子動力潛艦雷根號廿九日出港前往西太平洋執行警戒任務，將與同盟國一同軍演。日本防衛大臣小野寺五典同日晚間則出發前往夏威夷，將與美國防長馬提斯會談，針對東亞局勢交換意見。

川普日前揚言取消川金會，隨後又表示可能如期舉行。不論辦、不辦或重啟續辦，安倍都是川普宣布後才被告知，日本希望在川金會前再次舉行川安會，力圖進行溝通。

川普廿八日晚間與安倍熱線約卅分鐘，討論最近關於北韓的發展，確認讓北韓完全且永久撤除核武、生化武器以及彈道飛彈計畫是緊要事務；兩人將在美朝峰會再度碰面，並持續緊密合作。日本政府正在溝通安倍利用六月八、九日在加拿大舉行的七國集團峰會（Ｇ７）的機會訪問美國。

此外，日本政府廿九日公布再度查獲北韓船隻海上違法交易，將通報聯合國安理會北韓制裁委員會，並將情報與相關各國分享。日本政府並表示，與北韓交易的船籍不明，疑似是中國大陸船隻。

這是日本政府今年度發表第五起北韓船隻海上違法交易事件，前四起都在事發三、四天內發表，這次延遲十日，可能顧慮廿四日川金會生變，時間敏感。