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不愛美式繁榮 金正恩想拚中韓貿易

2018-05-30 00:48聯合報 編譯陳韋廷／報導

美國總統川普（左）和北韓領導人金正恩。 路透
美國總統川普（左）和北韓領導人金正恩。 路透
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川金會重回籌備軌道後，川普日前推文大讚北韓具經濟繁榮潛力且稱金正恩深感認同，但美聯社駐平壤特派員分析，平壤對於華府所發表的金正恩想要美式繁榮的程度，甚至高過核安全保障的言論漸感不耐，而此事對金正恩而言是個核心議題，且是川普不應忽視的一項訊息，

分析指出，金正恩過去數月突然轉而搞起外交，是為了獲得美國經援與私人部門技術的說法很可能未切中要點，因北韓對於改善與經濟命脈中國大陸的貿易，以及潛在觀光財和大型聯合項目來源南韓的關係更感興趣，而金正恩心中最想要的則是，美國放棄制裁以便他能達成改善與中韓關係的目標，以及跟川普會談後能提升自身合法性及獲得安全保證。

美國國務卿龐培歐本月初接受專訪時曾提及華府為平壤發展經濟的細節，稱「我們能為北韓人民創造出真正的能跟南韓匹敵的經濟繁榮條件」，並幫忙建設能源網路、發展基礎設施以及提供最好的農業設備和技術，但這些建議顯然遭金正恩斷然拒絕。

報導中還說，只為了讓美國商人與企業投資北韓就得放棄核武，這是金正恩最不想做的事，即便非常需要外國投資，但他有足夠理由對經援持謹慎態度，原因在於開放援助將不可避免地需要跟可能擾亂政權的外部人士進行某種程度聯繫、要求改革以及鬆綁控制與限制，而這些都是對金正恩的絕對權威構成威脅。

金正恩北韓平壤
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