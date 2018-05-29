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北韓統戰部長金英哲訪美 借道北京

2018-05-29 23:02中央社 首爾29日專電

北韓勞動黨負責對南韓事務的副委員長兼統一戰線部長金英哲今天抵達北京首都機場，可能...
北韓勞動黨負責對南韓事務的副委員長兼統一戰線部長金英哲今天抵達北京首都機場，可能明天搭機赴美國訪問。 美聯社
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南韓媒體報導，在北韓和美國正在籌備川金高峰會之際，北韓勞動黨負責對南韓事務的副委員長兼統一戰線部長金英哲今天抵達北京首都機場，可能明天搭機赴美國訪問。

南韓聯合新聞通訊社報導，金英哲於今天上午10時搭乘高麗航空JS151航班飛抵北京，計畫於30日晚間10時35分搭乘中國國際航空CA989飛往紐約。

報導說，之前金英哲一行已更改兩次班機，因此最終出發時間仍不確定。

美國總統川普29日在推特（Twitter）上推文，北韓勞動黨副委員長兼統一戰線部長金英哲正在飛往紐約，證實金英哲將與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）舉行高階會談。

報導說，不過有觀測家認為，金英哲有可能經由紐約飛往華盛頓。北韓外務省北美局副局長崔強今天同時現身北京首都機場，一位消息人士表示，根據原先掌握的日程，金英哲抵達北京後先與中方人士會面，之後搭機前往美國。

報導說，金英哲曾兩度促成蓬佩奧訪問北韓，也是26日陪同北韓國務委員長金正恩出席南北韓板門店文金二次高峰會的唯一北韓官員。行伍出身的金英哲對核問題和建立朝鮮半島和平機制有豐富的知識，1990年代初曾以兩韓高階會談北韓代表深度參與南北韓基本協議和半島非核化共同宣言的制定過程。他在金正恩掌權後得到重用，是為數不多通曉對外政策的人士之一。

另外，今天在北京首都機場，北韓紅十字會中央委員會委員長康智英、統一戰線部統戰策略室長金聖惠也與金英哲同行。

報導說，康智英隸屬民間團體，可見川金會有可能就民間交流進行溝通。金聖惠是北韓勞動黨中央委員會第一副部長金與正在2月平昌冬季奧運會訪韓時的隨行人員，有意見認為，她也有可能參加這次北韓美國實務工作會談。

北韓外務省副相崔善姬和美國駐菲律賓大使金成27日在板門店北韓轄區「統一閣」根據雙方間的事先協議，就北韓非核化和美國保障北韓體制安全等問題進行討論。

預計北韓國務委員會部長金昌善與白宮副幕僚長哈金（Joe Hagin）在新加坡討論川金會的禮賓、警衛和安全等問題。

考慮到北韓美國目前在板門店和新加坡同步協調川金會議題和禮賓等事宜的情況，預計金英哲此行訪美將與蓬佩奧就川金會有關事宜進行最終協調。

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