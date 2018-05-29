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美國釋放經援訊息 北韓視為糖衣毒藥

2018-05-29 23:24中央社 東京29日綜合外電報導

圖為今年3月南韓首爾的電視台播出川普（左）與金正恩畫面。美聯社
圖為今年3月南韓首爾的電視台播出川普（左）與金正恩畫面。美聯社
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川普金正恩的高峰會看似峰迴路轉，可望如期登場，不過平壤對華府所提供的美式經濟繁榮願景卻日益不耐煩，認為這是美國企圖顛覆北韓政權的美化手段。

美聯社分析指出，在籌備下月新加坡舉行的峰會之際，這對金正恩來說是核心議題，川普不能等閒視之。

金正恩與川普同樣熱切盼望峰會儘快舉辦，然而，有人卻把金正恩過去幾個月突然改採外交方式降低緊張局面，視為是他渴望獲得美國經援以及民間企業的技術。金正恩對此感到頭大，因為他不能被認為是以順民之姿來到峰會。

川普與他的高層官員暗示，只要金正恩承諾棄核，美國企業家將讓北韓殘破的經濟枯木逢春。川普說：「我真心相信北韓極具潛力，有朝一日將成為經濟繁榮大國。」

國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也表示，若美國解除制裁，可讓北韓創造足以與南韓匹敵的經濟繁榮。他還暗示，美國人可協助北韓建立電網、開發基礎建設，提供最精良的農業設備與技術。

北韓對於加強和中國、南韓或俄羅斯的貿易往來更加有興趣。一旦美國解除制裁，金正恩就能達到上述目標、提高統治正當性並獲得安全保障，這才是他最在意的。

在川普「最大限度壓力」政策下，國際對北韓的制裁更甚以往。若能鬆綁，平壤就有希望與全球金融機構打交道。

金正恩最不想要的就是放棄核武，讓美國商人占領他的國家，這對北韓不是經援，而是威脅。如果打開大門讓投資人湧入，難免引發人民呼籲改革、放鬆掌控與限制，這些都將被視為對金正恩絕對權威的威脅。

在蓬佩奧提到重建北韓經濟的計畫後，北韓外務省第一副相金桂冠馬上回擊，表示平壤沒有興趣。

北韓官方報紙勞動新聞27日發動另一波攻擊，稱美國福斯新聞網（Fox News）、哥倫比亞廣播公司（CBS）、有線電視新聞網（CNN）「輕率胡言亂語說，朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）如達到美國的要求，可獲得『大規模的非政府經濟援』」。這番批評倒是小心翼翼，並未直接針對川普。

勞動新聞加強意識形態措辭的回應，強調社會主義制度的優越性及獨立的價值，警告「帝國主義者」勿使出狡詐陰謀。在北韓，帝國主義者是「美國人」的代名詞。

勞動新聞27日在社論中說：「帝國主義者的盤算是，如果能使人們的意識形態墮落並崩潰，挑起社會的混亂，他們就能在不開一槍的情況下達到目標。」

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