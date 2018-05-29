川普證實 金正恩左右手金英哲正前往紐約

2018-05-29 20:43 中央社 華盛頓29日綜合外電報導



美國總統川普與北韓最高領導人金正恩的「川金會」再度露出曙光。 美聯社 分享 facebook

美國總統川普今天發推文證實，北韓領導人金正恩的左右手金英哲正前往紐約，為川金歷史峰會作準備。

川普在推文中寫道：「為與北韓進行會談，我們已經組建傑出團隊，也在進行與峰會相關的會議及其他事宜。北韓勞動黨副委員長金英哲正前往紐約。著著實實地回應了我的信函，感謝！」

稍早，韓聯社引述外交消息人士的話報導，金英哲今天飛抵北京，他與中國官員會談後，將於明天前往紐約。

川金峰會原定於6月12日在新加坡登場，不料美國總統川普上週宣布取消、隔天又改口說仍可能依原定計畫舉行，幾經波折後雙邊開始加快籌備工作，金英哲赴美也是相關作為之一。

北韓勞動黨中央委員會副委員長兼統一戰線部部長金英哲。圖／路透 分享 facebook