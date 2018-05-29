川普證實 金正恩左右手金英哲正前往紐約
美國總統川普今天發推文證實，北韓領導人金正恩的左右手金英哲正前往紐約，為川金歷史峰會作準備。
川普在推文中寫道：「為與北韓進行會談，我們已經組建傑出團隊，也在進行與峰會相關的會議及其他事宜。北韓勞動黨副委員長金英哲正前往紐約。著著實實地回應了我的信函，感謝！」
稍早，韓聯社引述外交消息人士的話報導，金英哲今天飛抵北京，他與中國官員會談後，將於明天前往紐約。
川金峰會原定於6月12日在新加坡登場，不料美國總統川普上週宣布取消、隔天又改口說仍可能依原定計畫舉行，幾經波折後雙邊開始加快籌備工作，金英哲赴美也是相關作為之一。
We have put a great team together for our talks with North Korea. Meetings are currently taking place concerning Summit, and more. Kim Young Chol, the Vice Chairman of North Korea, heading now to New York. Solid response to my letter, thank you!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年5月29日
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