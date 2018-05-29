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南韓中央日報：川金會可能在新加坡總統府舉行

2018-05-29 17:29聯合報 記者張佑生╱即時報導

南韓中央日報29日引述匿名外交人士的話報導，美國總統川普與北韓領導人金正恩的峰會可能在新加坡總統府舉行。川金會傳出6月12日在新加坡舉行後，香格里拉酒店因為舉辦過台海兩岸的馬習會以及每年的香格里拉論壇，最被看好。但報導指出，考慮到川金會的重大意義與敏感性，新加坡總統府是可能的場址。美國與北韓代表正在新加坡協商峰會的作業細節，包括選址。

美國總統川普與北韓領導人金正恩的峰會備受矚目。美聯社
美國總統川普與北韓領導人金正恩的峰會備受矚目。美聯社
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新加坡總統府外觀。新華社
新加坡總統府外觀。新華社
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新加坡北韓香格里拉

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