台裔毒物專家與日死囚合寫論文 論金正男之死

2018-05-29 15:49 中央社 東京29日專電



88歲的台裔美籍毒物權威杜祖健。聯合報系資料照片/鄭超文攝影 分享 facebook

88歲的台裔美籍毒物權威杜祖健,與東京地鐵沙林毒氣案的55歲死囚中川智正合寫的論文出爐,文中探討化學武器VX神經毒氣及北韓領袖金正恩胞兄金正男死亡之謎,引起關注。

杜祖健是毒性學和生物兵器、化學兵器的權威,與犯下日本松本沙林毒氣案、東京地鐵毒氣案的前奧姆真理教信徒中川智正合寫的英文論文,21日刊登在日本法中毒學會(JAFT)出版的雜誌Forensic Toxicology電子版。

這篇論文題目為Murders with VX: Aum Shinrikyoin Japan and the assassination of Kim Jong-Namin Malaysia(用VX殺人:探討日本奧姆真理教與在馬來西亞金正男遭暗殺)。

曾任美國科羅拉多州立大學名譽教授的杜祖健對中央社記者表示,從2011年12月起,獲得日本政府許可,以研究為目的與被關在拘留所的死囚中川見面,今年3月13日在東京拘留所見到第14次面,隔天包括中川在內的7名死囚被移監,中川被移至廣島拘留所,4月11日他去見中川第15次面。

杜祖健說,可能是自己會講日文、英文,每次和中川會面,中川都很坦率的跟他聊,似乎是期待他的到來。去年秋天見面時,中川說希望自己的經驗有助於社會,想用英文寫論文,於是決定幫助中川。合寫的論文刊登在權威刊物,對於中川的協助,總算告一段落。

這篇論文先是探討1994年12月12日在日本的大阪府、發生一樁一名上班族遭奧姆真理教徒用VX殺害的命案。文中指出,這是世界上用VX毒氣毒死人的首例;論文後半則是探討去年2月北韓領袖金正恩的同父異母哥哥金正男、在馬來西亞吉隆坡國際機場遭暗殺事件。

文中以馬來西亞當局,從襲擊金正男的越南籍女子與印尼籍女子的衣物等採集的化學物質做分析,研判很可能行凶的兩女在金正男臉上塗的、是將VX的前驅物質(毒性較低)混在一起的毒物,具有劇毒性。

文中指出,VX如難以用低溫使其產生,可能過程中使用某種觸媒或可能做了升溫處理。

1995年3月20日東京地鐵沙林事件震驚全球,與奧姆真理教有關的事件包括奧姆真理教教主麻原彰晃(本名松本智津夫,現年63歲)在內,有13人被判死刑。

杜祖健曾問中川「為何高學歷、學科學的你,會聽信學歷較低麻原的指示?」中川答說自己也不知。對於中川將伏法,杜祖健說,愛莫能助,畢竟中川參與了殺人行動。

杜祖健在奧姆真理教所發動的一連串事件中,曾協助日本警方從奧姆真理教的大本營、山梨縣舊上九一色村的土壤中檢驗出含沙林分解物。杜祖健2009年獲日本政府頒發旭日中綬章。

杜祖健於1930年日本統治台灣時期生於台北,是台灣史上首位醫學博士杜聰明(1893-1986年)醫生的三男。他就讀台北一中(現在的建國中學),1953年畢業於台灣大學理學院化學系後,到美國深造,攻讀化學、生物化學。