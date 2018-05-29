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男子闖香閨殺女友 落網時酒醉意識不清

川安搶先會 談北韓棄生化武器與彈道飛彈

2018-05-29 06:20中央社 華盛頓28日專電

美國總統川普今天與日本首相安倍晉三通話，同意在川普與北韓領導人金正恩會面前先舉行「川安會」，並確認北韓須「完全且永久」撤除「核武、生化武器及彈道飛彈計畫」。

白宮稍早公布川普今天早上與安倍通話的聲明，在朝鮮半島非核化上，美國一直以來的立場是北韓須採取「完全、可驗證且不可逆的非核化」（CVID）。

而在今天的「川安通話」聲明中，還提到北韓須「完全且永久的撤除核武、生化武器與彈道飛彈計畫」，並指出這是「美日雙方都認為的緊要事務」。

這並不是美國與日本第一次在北韓問題上，提到CVID以外的說法。

川普與安倍今年4月佛州海湖莊園會晤後，美國當時發表的聲明就提到，「兩位元首也確認，北韓須放棄所有大規模殺傷性武器及彈道飛彈計畫」。

日本一向對北韓的生化武器能力警戒在心。美國學界認為，「川安會」當時召開期間，美日雙方資深官員層級的工作會談，已就北韓還可能擁有哪些威脅區域安全的能力交換意見。美國當時是以副國務卿蘇利文（John Sullivan）及代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）為首，與日方官員會談。

「川金會」目前看似起死回生，然而，不論川普決定辦、不辦或重啟續辦的過程，安倍都是在川普決定後才被告知，日本因此希望「川金會」前再次舉行「川安會」。雙方今天通話時也確認，在「預期將舉行的『川金會』前」，川普將與安倍再次會面。

川普與安倍都將於6月8日參加在加拿大魁北克舉行的七大工業國集團高峰會（G7 Summit）。日本媒體報導，安倍將在前往加拿大前到訪華府。這也會是安倍在2個月內二度訪美。

北韓川普彈道飛彈

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