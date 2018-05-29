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川普和安倍通話：北韓廢核勢在必行

2018-05-29 05:07中央社 華盛頓28日綜合外電報導

白宮指出，美國總統川普和日本首相安倍晉三今天同意，完全消除北韓的核武和彈道飛彈計畫「勢在必行」。

法新社報導，白宮表示，兩人在電話中「討論北韓情勢近來的進展，並確認他們將再度進行會談，以在美國和北韓預期的高峰會之前，繼續密切協調」。

「總統和首相確認，他們一致認為，達成北韓核子、化學和生物武器與彈道飛彈計畫的永久完全消除，這勢在必行。」

北韓彈道飛彈白宮

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