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陸生來台學士名額剩800個 大學校長：陸方有凌辱之意

南韓國會打臉文在寅 不支持板門店宣言

2018-05-28 21:30聯合報 記者李京倫╱即時報導

南韓國會28日未能通過支持板門店宣言的決議案，使4月27日文金會的成果「板門店宣言」未能如總統文在寅期望的具有法律效力，因為南韓朝野為決議案中關於北韓棄核的「用字」相持不下。

執政的共同民主黨希望國會通過決議案，支持這份宣言，但最大在野黨自由韓國黨堅持，決議案內文必須規定，北韓要「完全、可驗證且不可逆地」放棄核武。板門店宣言則寫道，文金二人同意尋求朝鮮半島「完全」無核化，並追求韓戰結束。

南韓國會28日舉行目前這個臨時會期的最後一場全會。

南韓總統文在寅（右）廿六日與北韓領導人金正恩（左）二度在板門店會面，會後兩人互相...
南韓總統文在寅（右）廿六日與北韓領導人金正恩（左）二度在板門店會面，會後兩人互相擁抱。路透
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板門店南韓

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