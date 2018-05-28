南韓國會打臉文在寅 不支持板門店宣言

2018-05-28 21:30 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



南韓國會28日未能通過支持板門店宣言的決議案，使4月27日文金會的成果「板門店宣言」未能如總統文在寅期望的具有法律效力，因為南韓朝野為決議案中關於北韓棄核的「用字」相持不下。

執政的共同民主黨希望國會通過決議案，支持這份宣言，但最大在野黨自由韓國黨堅持，決議案內文必須規定，北韓要「完全、可驗證且不可逆地」放棄核武。板門店宣言則寫道，文金二人同意尋求朝鮮半島「完全」無核化，並追求韓戰結束。