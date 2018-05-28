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美與北韓在板門店和新加坡 為川金會雙管齊下

2018-05-28 18:33中央社 首爾28日專電

距離美國與北韓舉行高峰會談僅有半個月之際。美聯社
距離美國與北韓舉行高峰會談僅有半個月之際。美聯社
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韓媒報導，距離美國與北韓舉行高峰會談僅有半個月之際，兩國高階官員兵分兩路在板門店北韓轄區「統一閣」和新加坡進行實務磋商，為川金會展開最後鋪路工作。

南韓晚報「文化日報」今天在頭版頭條以「6.12美國北韓峰會－－以雙軌展開最終調解工作」為標題，報導美國和北韓在板門店和新加坡為川金會進行實務協商的消息。

報導指出，北韓外務省副相崔善姬和美國駐菲律賓大使金成於27至29日進行的工作磋商，可望對川金會的主要議題，即「北韓以非核化換取美國對體制安全的保障」進行協商。

與此同時，率團訪問新加坡的美國白宮副幕僚長哈金可能與被視為金氏家族大內總管的北韓國務委員會部長金昌善進行接觸，加緊討論川金會的議程、警衛、後勤事宜。

報導指出，北韓和美國雙方談妥川金會的內容和形式後，可望由北韓統一戰線部長金英哲和美國國務卿蓬佩奧舉行高級別會談。這意味著川金會籌備工作進入最後階段。

原定6月12日在新加坡舉行的川金會，經過美國總統川普一度取消會談的施壓和文金板門店二會的穿針引線，北韓與美國核談判進程可能已經在非核化路線圖和補償方案上形成一定程度的共識。

報導指出，川普22日曾提出「靈活的一步到位非核化」，但後來改口稱「迅速的分步非核化」，26日的第4次南北韓峰會則在很大程度上消除外界對北韓完全棄核（CVID）誠意的疑慮。

南韓總統文在寅27日在青瓦台新聞中心春秋館表示，北韓和美國就促成川金會達成一致並進行工作磋商，說明美國已確認北韓的非核化決心。

南韓聯合新聞通訊社報導，南韓國家安保戰略研究院首席研究員趙成烈認為，此前北韓和美國未進行工作磋商是因為未能找到討論非核化模式的契合點，這一問題後來透過川普表態等達成妥協，目前工作層級討論的應是技術性問題。

趙成烈說，美國曾要求北韓首先採取措施展現誠意，如將部分核武器運出境外、提供北韓核武器清單，北韓則要求與美國簽署互不侵犯條約或建交，雙方可能正就此協調。

他預測，北韓可能先將部分核彈頭運出境外或銷毀射程覆蓋美國本土的洲際飛彈，而美國將在北韓設立聯絡辦公室或暫緩對北韓金融制裁等。

北韓新加坡南韓

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