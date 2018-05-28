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川金會的背後 少不了中國那隻手

2018-05-28 18:23世界日報 編譯中心／綜合27日電

日經新聞27日報導，對於「川金會」，中國竭力展示一種加強中介角色的姿態。然而，中...
日經新聞27日報導，對於「川金會」，中國竭力展示一種加強中介角色的姿態。然而，中國也有可能是夾在美國和北韓之間，進退失據，左右為難。 新華社
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川普總統和北韓領導人金正恩的峰會在一波三折之後柳暗花明，可望按原計畫於6月12日如期舉行。就平壤與華府和首爾打交道而言，中國的態度和言行成為國際社會矚目的焦點。「日本經濟新聞」27日報導，對於「川金會」，中國竭力展示一種加強中介角色的姿態。然而，中國也有可能是夾在美國和北韓之間，進退失據，左右為難。

報導說，川普24日宣布取消美朝峰會，中國外交部做出的正式反應比日本、南韓和俄羅斯都晚了18小時。而且中國當時只是表示「遺憾」，沒有批判的詞語，顯示出中國一方面力圖避免刺激美朝雙方，另一方面也夾在中間，進退兩難。這也可能是因為金正恩首先尋求的與美國調停的中間人是南韓的文在寅總統。

報導說，在南韓領導人積極斡旋下，美朝雙方正按原計畫進行「川金會」準備工作。儘管中國官方已表示歡迎，但北京分析人士這一歷史性會談和朝鮮半島非核化仍態度保留。

中國國際問題研究院美國研究所所長滕建群認為，金正恩和川普都有意願見面對話，美國國內不管是副總統潘斯還是白宮國安顧問波頓，要阻攔也攔不住。北韓則巴不得跟美國建立雙邊對話。

中國人民大學美國研究中心主任時殷弘指出，不管美朝峰會能否在近期舉行，美朝之間在核問題上仍會有重大的立場差距，這種差距很難消除。不管有無美朝峰會，中國都將維護及進一步發展新近積極改善的中朝關係。

有分析認為，中國擔心在北韓問題上被邊緣化，因此極力影響金正恩。因此金正恩在大連棒棰島與習近平會談後，他對美國的態度發生了轉變。

滕建群對此表示，中國在處理半島事務發揮著積極作用，中方對此樂見其成，因為談判對中國應該沒有壞處。美韓想把中國甩到一邊是不可能的。北韓不可能脫離中國，或者掉過頭來反對中國。

時殷弘指出，北韓跟過去相比，已經和平、理性得多。一個擁核的北韓，通過美朝會談實現部分非核化，是可能的。但除非訴諸武力，否則北韓不可能完全棄核。不過美國敢不敢發動，國內國際上的牽制也非常大。他預計未來美國總統不管是不是川普，最終都得接受和默認北韓擁核的事實。

北韓金正恩川普

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