美國務院：美代表團會晤北韓官員 為川金峰會鋪路

2018-05-28 02:50 中央社 華盛頓27日綜合外電報導



美國國務院今天表示，美國代表團在板門店會晤北韓官員，為川普總統和北韓領導人金正恩峰會作準備。

美國國務院發言人諾爾特（Heather Nauert）發布聲明說：「美國代表團在板門店持續與北韓官員進行磋商。我們持續為川金峰會作準備。」