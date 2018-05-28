親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島局勢
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

聯合報民調／藍軍盧秀燕小贏綠軍林佳龍 林連任現危機

美國務院：美代表團會晤北韓官員 為川金峰會鋪路

2018-05-28 02:50中央社 華盛頓27日綜合外電報導

美國國務院今天表示，美國代表團在板門店會晤北韓官員，為川普總統和北韓領導人金正恩峰會作準備。

美國國務院發言人諾爾特（Heather Nauert）發布聲明說：「美國代表團在板門店持續與北韓官員進行磋商。我們持續為川金峰會作準備。」

北韓板門店國務院

相關新聞

川普三次髮夾彎…白宫鷹鴿官員鬧歧見

2018-05-28 00:20

中共外交部：堅定支持川金會

2018-05-28 00:26

為何對美低姿態？金正恩靠峰會救經濟

2018-05-28 00:12

北韓高官現身北京 引發3度金習會揣測

2018-05-27 22:20

華郵：美國官員跨越兩韓邊界 到北韓討論川金會

2018-05-27 22:03

紐時：為救經濟和政權 金正恩力保川金會

2018-05-27 21:26

川普給金正恩的信錯誤連篇 網友改得滿江紅

2018-05-27 18:23

影／文在寅密會金正恩 「612川金會」死灰復燃

2018-05-27 17:40

北韓：不求美國經援 是美國有求於我

2018-05-27 15:53

川金會似復活 北韓盼簽互不侵犯承諾

2018-05-27 14:43

兩韓搶救川金會 川普稱計畫未變

2018-05-27 13:28

金正恩為何需要這場川金會？紐時：為經改

2018-05-27 13:06

川金會重燃希望 白宮先遣團赴新加坡

2018-05-27 13:04

川普為何反覆？曝露顧問群嚴重歧見

2018-05-27 13:03

三巨頭不同調！ 龐培歐、馬提斯挺川金會 波頓看衰

2018-05-27 12:28

搶救6月12日川金會！ 兩韓竭力合作 川普稱計畫未變

2018-05-27 12:16

金正恩三會習近平？ 幕僚現身北京、東北鐵路停駛引揣測

2018-05-27 10:15

文在寅：金正恩主動提文金二會 川金會必須成功

2018-05-27 09:47

青瓦台公布文金二會短片 BBC：像是好萊塢電影！

2018-05-27 09:36

川金會起死回生！ 川普：計畫6月12日新加坡見金正恩

2018-05-27 09:28

北韓搶先公布文金會結果 金對川金會展現「堅定意願」

2018-05-27 08:02

搶救川金會 文在寅二會金正恩 緊緊一擁

2018-05-27 00:16

川金如期會？ 還不僅一天？

2018-05-27 00:12

採訪北韓核試場爆破的記者 只有安全帽無防護衣

2018-05-26 21:58

狂人川普反覆…盟友錯愕

2018-05-26 00:39

川金會可望復活 市場鬆口氣

2018-05-26 00:36
看更多

熱門文章

川金會起死回生！ 川普：計畫6月12日新加坡見金正恩

2018-05-27 09:28

川普給金正恩的信錯誤連篇 網友改得滿江紅

2018-05-27 18:23

第五度抓谷歌安全漏洞獲獎！ 青少年爽領109萬元

2018-05-27 13:00

從300名到獲頒西點榮譽生 王謙愛盼有機會駐台

2018-05-27 14:20

不再是啞裔！ 西點軍校畢典 華裔二代成績優異寫榮耀

2018-05-27 14:11

金正恩三會習近平？ 幕僚現身北京、東北鐵路停駛引揣測

2018-05-27 10:15

美2戰艦駛近中國南海島嶼 恐觸怒中國

2018-05-27 17:48

你孤獨嗎？ 洛杉磯「遛人」一小時900元大受歡迎

2018-05-27 14:52

三年的雨一天下完 阿曼葉門6死30失蹤

2018-05-27 19:12

北韓搶先公布文金會結果 金對川金會展現「堅定意願」

2018-05-27 08:02

可口可樂賣酒囉！氣泡酒「檸檬堂」明天日本開賣

2018-05-27 09:13

青瓦台公布文金二會短片 BBC：像是好萊塢電影！

2018-05-27 09:36

印加人從哪裡來 秘魯科學家分析DNA溯源

2018-05-27 19:14

尷尬！ 川普罵紐時製造假新聞 消息來源是白宮官員

2018-05-27 12:19

北韓：不求美國經援 是美國有求於我

2018-05-27 15:53

加國皇家銀行 標註台灣是中國一部分

2018-05-27 12:29

台灣購買力平價人均GDP全球第19 領先日韓

2018-05-27 18:59

退休英文老師 糾正川普回函文法錯誤

2018-05-27 13:34

華郵：美國官員跨越兩韓邊界 到北韓討論川金會

2018-05-27 22:03

一瓶葡萄酒368萬！ 法國1774年黃酒拍賣價創新高紀錄

2018-05-27 14:22

川金會似復活 北韓盼簽互不侵犯承諾

2018-05-27 14:43

澳洲豬肉供過於求 豬農無奈考慮撲殺豬隻

2018-05-27 10:04

夏威夷火山不斷噴發 更多居民被迫撤離

2018-05-27 10:47

文在寅：金正恩主動提文金二會 川金會必須成功

2018-05-27 09:47

北韓高官現身北京 引發3度金習會揣測

2018-05-27 22:20

搶救6月12日川金會！ 兩韓竭力合作 川普稱計畫未變

2018-05-27 12:16

太爺爺是武舉人 彭子維成就軍人夢

2018-05-27 14:50

三巨頭不同調！ 龐培歐、馬提斯挺川金會 波頓看衰

2018-05-27 12:28

種族歧視惹議 全美星巴克將歇業半天再教育

2018-05-27 16:45

加拿大皇家銀行標註台灣為中國一省 外交部要求更正

2018-05-27 16:39

紐時：為救經濟和政權 金正恩力保川金會

2018-05-27 21:26

第4位登月者 太空人艾倫畢恩病逝

2018-05-27 12:56

打破132年歷史 可口可樂賣酒囉！

2018-05-27 13:10

金正恩為何需要這場川金會？紐時：為經改

2018-05-27 13:06

落雷兩萬次 倫敦機場航班大亂

2018-05-27 18:46

南韓史上首例 變裝皇后上街頭遊行

2018-05-27 19:42

從天而降的女孩被宣告癱瘓 18個月跨出新人生

2018-05-27 13:29

澳洲豬肉供過於求 豬農考慮撲殺

2018-05-27 13:10

19歲大提琴家 哈利婚禮上爆紅

2018-05-27 13:29

川普為何反覆？曝露顧問群嚴重歧見

2018-05-27 13:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top