爭取民眾支持 北韓官媒大幅報導文金會

2018-05-28 02:20 中央社 首爾27日綜合外電報導



北韓領導人金正恩和南韓總統文在寅26日意外會面，承諾促成北韓和美國的高峰會。鎖定國民的北韓媒體大幅報導這場兩韓峰會，專家認為，這可能為了爭取北韓民眾對金正恩的支持。

南北韓領導人4月27日才召開歷史性高峰會，並誕生「板門店宣言」。兩人昨天再度在板門店會面，會中重申將致力於全面非核化的目標，還矢言攜手合作促使金正恩和美國總統川普的「川金會」成功，以及加快兩韓交流速度。

韓聯社報導，主要鎖定國內民眾的北韓「勞動新聞」報、北韓國營中央電視台和北韓中央廣播電台，都詳細報導26日的兩韓領袖峰會。

其中「勞動新聞」報的頭版和第二版全是峰會相關新聞，還附上18張峰會照片，包括一張金正恩、文在寅和其他隨行官員的大合照。

北韓國營中央電視台也在上午9時12分播放約7分鐘的峰會畫面，當中可見金正恩和文在寅準備和雙方其他人員拍攝團體照。

北韓中央通信社最先報導這場秘密會議的相關細節，幾小時後文在寅才在今天上午10時召開預定記者會。他表示，昨天這場兩韓峰會是金正恩要求召開。

北韓媒體密切關注這場高峰會，顯然與備受關注的「川金會」可能瀕臨破局有關。

文在寅在記者會上還說，兩韓峰會結論在會議隔天才公布，是金正恩考量國內情況所提出的要求。

南韓東國大學教授金容鉉表示：「金正恩要求文在寅延後宣布峰會結果，可能意味北韓當局希望透過鎖定國內觀眾的媒體，大篇幅實況報導峰會相關消息。…這似乎為了激發民眾對未來北韓對南韓和美國政策的支持。」