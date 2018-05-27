華郵：美國官員跨越兩韓邊界 到北韓討論川金會

2018-05-27 22:03 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



華盛頓郵報報導，雖然川金會仍未定案，美國一群官員27日仍跨越兩韓邊界，到北韓討論川金會事宜。

消息人士透露，韓裔美國人金成曾是美國駐南韓大使，曾任北韓核問題談判代表，現任美國駐菲律賓大使，現在已奉命主導這項籌備任務。

金成跨過兩韓邊界，會見北韓副外長崔善姬。崔善姬上周才說過，北韓正重新考慮要不要跟川普見面。金成與崔善姬是舊識，都曾是2005年透過六方會談達成北韓去核協議的談判代表。