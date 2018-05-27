川金會似復活 北韓盼簽互不侵犯承諾

2018-05-27 14:43 中央社 首爾27日綜合外電報導



南韓高階官員今天表示，南北韓正在商討有關北韓與美國訂下互不侵犯承諾、開啟和平條約談判的可能，在川金高峰會前解決北韓的安全疑慮。（美聯社） 分享 facebook 南韓高階官員今天表示，南北韓正在商討有關北韓與美國訂下互不侵犯承諾、開啟和平條約談判的可能，在川金高峰會前解決北韓的安全疑慮。

美國總統川普一度取消6月12日在新加坡與北韓領導人金正恩的「川金會」，之後又提議高峰會照舊舉行。南韓總統文在寅昨天與北韓領導人金正恩第二度會面，出乎各界預料。

南韓官員對記者表示：「為了北韓-美國峰會成功，我們在工作層級上試探各種消除北韓安全疑慮的方法。」

「包括終結敵對關係，互不侵犯承諾、啟動和平條約談判，以取代目前的休兵狀態。」這名官員表示，兩韓也在討論有關三方宣告終止1950年到1953年韓戰的可能，但對於舉辦三方高峰會，目前還沒有共識。

路透社報導，文在寅雖斷言金正恩保證會進行非核化，但也承認，平壤與華府對於非核化的意涵可能有不同的期待。文在寅敦請雙方展開工作層級的對談，解決歧見。

白宮發言人昨天表示，白宮工作小組將在本週末啟程前往新加坡，為計畫中的川金會進行準備工作。

法新社報導，美國與北韓對於希望達成的共識內容，雙方仍存在顯著差異。

華府要求北韓以可檢驗的方式盡速放棄一切核武，願以終止制裁、提供經濟援助作為回報。

平壤對非核化有不同看法，而且高度憂慮一旦放棄核武之後，可能陷於改朝換代的危險。

文在寅今天對記者說：「金正恩再度強調，他有堅定的決心能夠完全非核化。他擔心的事情不是非核化，而是對美國的信任問題。北韓非核化之後，美國是否能終結敵對政策，保證北韓政權的安全。」