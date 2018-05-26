文在寅金正恩再會面 27日公佈會談結果

2018-05-26 21:55 中央社 首爾26日電



南韓總統文在寅（右）與北韓領導人金正恩（左）。 美聯社 分享 facebook 南韓總統府青瓦台的首席秘書尹永燦今天表示，總統文在寅今天在南北韓接壤的板門店北韓轄區「統一閣」會晤北韓國務委員會委員長金正恩，雙方深入交換了意見。

南韓聯合新聞通訊社報導，青瓦台指出，文在寅和金正恩的第二次峰會在下午3時至5時，進行2個小時，基於雙方達成的協議，有關兩韓峰會內容將於明天上午10時（台北時間上午9時）由文在寅親自對外說明。

尹永燦說，兩位領導人就具體落實4月27日兩韓簽署的「板門店宣言」及成功舉行北韓與美國高峰會談的方案等，深入交換了意見。

報導指出，文在寅率同南韓國家情報院長徐薰搭乘座車越過板門店軍事分界線，抵達北韓轄區的「統一閣」時，由金正恩的胞妹、北韓勞動黨中央委員會第一副部長金與正出迎，接著金正恩與文在寅進行了熱烈的擁抱，隨即在北韓勞動黨中央委員會副委員長兼統一戰線部長金英哲的陪同下，展開了南北韓板門店第二次峰會。

南韓媒體先前報導，文在寅5月22日搭乘30個小時的飛機抵達華盛頓，在美國停留24個小時期間，在白宮與川普的韓美峰會僅交談約21分鐘，其間文在寅回答媒體提問時，川普甚至阻擋將文在寅的發言翻譯給現場記者。

更令人驚訝的是，「川文會」結束不久，川普竟擅自取消原定於6月12日在新加坡舉行的美國北韓峰會，迫使文在寅陷入窘局。