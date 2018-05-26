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川普致金正恩「分手信」 語氣像是被拋棄的情人？

2018-05-26 00:14經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

川普致金正恩的「分手信」耐人尋味 。（圖／美聯社）
川普致金正恩的「分手信」耐人尋味 。（圖／美聯社）
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根據溝通專家逐字逐句的剖析，美國總統川普24日寫給北韓領導人金正恩告知取消6月峰會的信函，讀起來有如一封很差勁的「分手信」，不像是深思熟慮且措辭嚴謹的外交書信，倒像是出自於一個怕被拋棄、所以先「喊切」的失意情人之手。

先來看川普致金正恩這封短信，內文全譯如下：

親愛的主席先生，

我們非常感謝你近來為高峰會相關的協商與討論付出了時間、耐心與努力。這場原訂6月12日在新加坡舉行的峰會是雙方長期想促成的，據我們所知是北韓方面提出會面的要求，但那對我們而言無關宏旨。我曾非常期待與你一同赴會。可惜，基於你最近的聲明展現極度的憤怒和公開的敵意，我覺得此時舉行這場規劃已久的會議並不恰當。因此，謹以此信表明，新加坡峰會將不會舉行。這對雙方都好，卻是世界的損失。你談論你們的核武能力，但我們的是如此浩大、強盛，我祈求上帝，永遠無須派上用場。

我曾覺得，你我之間建立起美好的對話，到頭來，只有那場對話才重要。我非常期待有朝一日與你會面。同時，我要感謝你釋放了人質，他們現已返鄉與家人團聚。那是很美好的姿態，十分感謝。

若你對這場很重要的峰會改變心意，請勿遲疑來電或寫信給我。這個世界，特別是北韓，已錯失一次締造持久和平與繁榮富庶的大好機會。錯失此良機，是歷史上真正令人遺憾的一刻。

————————

溝通顧問公司Humphrey Group創辦人韓芙瑞（Judith Humphrey）在「Fast Company」雜誌網站上撰文指出，川普執筆的這封信有三個毛病：

1. 只談「我」跟「你」

韓芙瑞指出，信原本是「我們」開頭，但到第三句就轉為單數的「我」和「你」，這種個人觀點一直延續到信末，「我」和「你」用的次數頻繁。

據她觀察，川普有把一切事情「個人化」的習慣，例如他把「釋放人質」描述成「美好的姿態」，像是維多利亞時代小說中刻畫的善行義舉。

但信裡卻不見對解決去核化問題提出格局更大的願景。川普也未說明，為何取消峰會是「世界的損失」。

2. 流露出希望破滅後期盼復合的渴望

曾後悔跟拋棄你的人分手，並且巴望復合嗎？川普的「分手信」讀起來就有這種味道。

先是遺憾因對方展現「憤怒」和「敵意」而覺得不得不揮劍斬情絲，然後又懷念昔日兩人間「美好的對話」，認為那才是至關緊要的。

有如一個期盼情人回心轉意的被拋棄者，川普也敞開大門，歡迎金正恩來電或來信與他聯繫，希望終有一日能相見。

3. 彈弓、弩箭和核彈

但川普也在字裡行間夾雜著一些帶刺的話語，與通篇大致懷柔的語氣不搭調——口氣就像一個語帶酸味的前任情人。他先說，兩人相會是北韓開口要求的，然後暗批對方態度轉為「憤怒」和「敵意」搞砸好事。

川普甚至還搬出美國強大的核武能力，言下之意是警告金正恩切勿逾越紅線。

由這些措辭看來，川普的言行舉止不像是個政治家，但飾演一個內心深受傷害、想要刺痛對方的被棄情人，倒是蠻像的。

川普北韓金正恩

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