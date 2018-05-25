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美國防長：川金會可能起死回生

2018-05-25 22:36聯合報 記者李京倫╱即時報導

美國國防部長馬提斯認為，如果外交人員能斡旋成功，川金會仍有可能舉行。 路透
美國國防部長馬提斯認為，如果外交人員能斡旋成功，川金會仍有可能舉行。 路透
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路透報導，美國國防部長馬提斯25日在五角大廈對記者說，如果外交人員能斡旋成功，川金會仍有可能舉行。

馬提斯在會晤丹麥國防部長前說：「我們得到一些北韓峰會的好消息，如果我們的外交官能把事情辦成，峰會可能起死回生。」

國防部北韓川普金正恩

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