川金會取消 韓媒：北韓飛彈基地無異常

2018-05-25 12:56 中央社 首爾25日電



美國總統川普宣布取消美國北韓高峰會談，朝鮮半島局勢再度混沌不明，南韓軍方人士今天表示，目前北韓軍方並沒有特別跡象，南韓軍方也保持適度的戒備態勢。

南韓聯合新聞通訊社報導，分析認為，南韓軍方人士所言，是指北韓飛彈基地等戰略設施沒有出現異常跡象。