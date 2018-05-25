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斷交潮鋪天蓋地 前外長歐鴻鍊示警：這二國也亮紅燈

華郵揭露川金會4內幕 其中最勁爆的是…

川金會取消 韓媒：北韓飛彈基地無異常

2018-05-25 12:56中央社 首爾25日電

美國總統川普宣布取消美國北韓高峰會談，朝鮮半島局勢再度混沌不明，南韓軍方人士今天表示，目前北韓軍方並沒有特別跡象，南韓軍方也保持適度的戒備態勢。

南韓聯合新聞通訊社報導，分析認為，南韓軍方人士所言，是指北韓飛彈基地等戰略設施沒有出現異常跡象。

報導指出，北韓各部隊正在為7月的夏季訓練準備。南韓國防部和合同參謀本部已啟動應急小組，以便有狀況時迅速應對。

原定下月舉行的川金會，川普昨宣布取消，而在這之後，目前北韓軍方未被發現有特別異狀...
原定下月舉行的川金會，川普昨宣布取消，而在這之後，目前北韓軍方未被發現有特別異狀。美聯社
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