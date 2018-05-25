一封分手信川金會告吹 網友大酸紀念幣

2018-05-25 10:05 中央社 華盛頓24日綜合外電報導



美國總統川普和北韓領導人金正恩原定下個月舉行的「川金會」，因川普一封信告吹，被戲稱是「分手信」，許多網友今天更在推特上嘲諷預先鑄好的川金會紀念幣。

川普今天稍早以北韓展現「公然的敵意」為由，宣布這場歷史性峰會喊卡後，預先鑄好的「美國總統川普與北韓高峰會」紀念幣在白宮禮品店成了「今日特價」品項。

路透社報導，川金會紀念幣原價24.95美元，今天特價19.95美元，上面有川普和金正恩彼此面對面的金色浮雕，背景是拼接的兩國國旗。紀念幣上以「最高領導人」稱呼金正恩。

紀念幣由美國軍方鑄造。美軍長久以來會推出「挑戰幣」（challenge coin）來紀念特定事件或成就。

推特上網友一片酸言酸語，大開川金會告吹和紀念幣「早產」的玩笑。川普致金正恩的公開信被外界戲稱為「分手信」。

網友@AOPhoenix說：「我要在你和我分手前，先和你提分手，而且我要留下所有紀念幣。」

網友@numberone2問道：「那他寄給金正恩的分手信呢？他要怎麼處理那批愚蠢的挑戰幣？」

網友@Steelsnowflake1問說：「金正恩和川普分手，他們也要鑄幣紀念嗎？」

網友@sandrafualkenb1酸說：「不是你把我甩掉，是我先甩掉你的。我要拿回我的戒指，並請賠償我鑄好的那些蠢幣。」

網友@tammy_wayne則問說：「這樣紀念幣價值漲還是跌啊？蛋還沒孵就先數有幾隻小雞。」