北韓：以大膽開放的心 留給美國時間與機會

2018-05-25 08:17 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



美國總統川普宣布取消6月12日的美朝峰會。北韓外交部第一副部長金桂官25日上午表示，「我們的目標與意志沒有改變，我們將盡一切努力實現朝鮮半島和人類的和平與安定，我們始終準備以大膽開放的心態為美國留出時間和機會。」

金桂官上午透過北韓國營的朝鮮中央通訊發表談話。

他強調會談的重要性，現實顯示是美朝的敵對狀況多麼嚴重，為了改善雙邊關係，領袖會談的舉行非常必要。他並讚賞川普能做出過去美國總統所無法作到的英明決斷，並為了推動領袖會談所盡的努力給予高度的肯定。美方單方面宣布中斷會談讓人非常遺憾。

川普宣布取消川金會，對此北韓外交部第一副部長金桂官25日表示相當遺憾，並稱北韓願意隨時和美國對談。美聯社 分享 facebook

川普取消川金會 北韓遺憾願隨時會談

【中央社／首爾25日綜合外電報導】

美國總統川普宣布取消與北韓領導人金正恩的高峰會後，北韓今天表示出乎意料且「相當遺憾」，還說仍願隨時與美國會談，以任何形式解決問題。

北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓副外長金桂官（Kim Kye Gwan）在聲明中說：「峰會突然宣布取消，出乎我方意料，我們不禁感到相當遺憾。」

金桂官還說：「我們要再度向美國表明，我們願意隨時面對面坐下來，以任何形式解決問題。」

川普昨天在致金正恩的公開信中宣布，取消原定6月12日在新加坡舉行的「川金會」，指控北韓近來展現「公然的敵意」，並警告北韓不要採取任何「愚蠢或魯莽的行動」。

南韓聯合新聞通訊社報導，金桂官表示，美國單方面決定取消即將到來的川金會，顯示北韓和美國之間的敵意有多深，還說這凸顯兩國領導人亟需舉行高峰會。

金桂官說：「我們盡最大努力促進世界和朝鮮半島和平穩定的承諾依然不變，我們抱持開放態度，願給美國時間和機會。」