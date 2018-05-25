親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島局勢
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

川金會告吹有跡可循 東北亞局勢待解

2018-05-25 06:54中央社 華盛頓24日專電

前國務院北韓事務特別代表尹汝尚今天說，從北韓連日的言詞威脅來看，「川金會」取消其實有跡可循，川普心裡應也有數。東北亞局勢重回原點後，學者擔憂，美國角色恐受限。

美國總統川普接受北韓領導人金正恩的見面邀約以來，尹汝尚一直是支持川普作新嘗試的一派，而這位外交體系出身、和北韓打交道經驗豐富的韓裔專家也相當務實，不斷提醒川普團隊，如果只想著要北韓達成「美國標準」的非核化，而不付出任何代價，那「太不切實際」。

川普在當總統前曾說過這句名言：知道何時離開談判桌，也是「交易的藝術」。而他選在北韓摧毀核試驗場後宣布別見了，還說是因為北韓不斷展現憤怒與敵意，但其實早在上週，已有跡可循。

白宮資深官員在下午的背景說明會上證實，上週要和北韓就峰會溝通，對方就開始已讀或不讀不回，美方依約定派人去新加坡要召開行前會，但等了又等、卻被放鴿子。

資深官員還數落平壤才該為峰會開不成負責的罪狀，包括原本答應會讓核專家進入北韓，見證摧毀核試驗場，但北韓「沒兌現承諾」；官員還說，美國一直以來對半島非核化的立場就是北韓要採取完全、可驗證且不可逆的非核化（CVID），平壤怎能在最近幾週又變臉說美國的要求太過分，美國立場一向清楚、沒改變。

尹汝尚就說，兩位元首其實都想見對方，但越到見面、也越了解雙方分歧有多大，兩個人都清楚，如果最後真在新加坡見完面、卻得不到各自想要的，兩個都會看起來像「傻瓜」。如今，「相見不如遠遠想念」，看來成了兩人在政治上最好的安排。

儘管雙方對非核化有歧見，但對打造自己的政治資產，兩人卻都各有雄心壯志。

金正恩希望取消制裁，帶領北韓拚經濟，成為走向國際舞台的正常國家，這也成就他個人超越父祖輩的心願；川普想一舉達成半島「非核化」，每當談到得諾貝爾獎更喜不自勝，更關鍵的是，若能成就過去美國總統都做不到的會面，這個政治成就足以讓他自認偉大。

然而，沒先累積互信、更遑論要達成共識，更重要的是，半島局勢真能如川普所說，「最終，最重要的其實是我們兩人（川普與金正恩）的對話？」

尹汝尚多次說，就算要辦「川金會」一開始讓眾人、包括北京在內驚訝不已，但半島局勢的利益攸關者眾，他從不懷疑中國在其中會扮演的角色，而從川普近來的談話看來，華府只差沒講明中國「成事不足、敗事有餘」，說到底，還是回到大國間的地緣政治角力，維護自身利益。

北韓沒棄核、美國續制裁，而前國防部負責亞太事務的副助理部長鄧志強（Abraham Denmark）對接下來朝鮮半島局勢發展，則顯得悲觀，他不看好美國在其中扮演的角色，更點名中國的介入力道。

鄧志強預估，中國可能會更公開地當北韓的後盾，執行制裁的力道將弱化，而金正恩與中國國家主席習近平的高層接觸將繼續，如果美國重新回到談判中，他預期，這一次北京介入其中的意願會更明確。

他還擔憂，美韓同盟會因「川金會」告吹而受創，首爾仍會試圖繼續與平壤接觸，即使這會擴大與華府的裂痕。

鄧志強說，繞了一大圈後，北韓將處於更有利地位，金正恩在內部的合法性提高，中國接下來參與更多，而南韓已投入大量的外交資源，半島局勢不能只是重回平昌冬季奧運前的緊張局面，但如此，美國的選擇有限，角色也更受限。

「越急著想達成協議，能完成的可能性就越小」，「保持冷靜，專注於最終目標，放聰明點」。川普曾以這兩句話大談他的交易藝術，如今他在取消會面後再次提到美軍軍力準備「再充分不過」，北韓會如何應對？朝鮮半島的利益攸關者能不能保持冷靜、都做聰明人，還是各自機關算盡反誤了卿卿性命？關乎半島歷史是否陷入無解的永劫輪迴。

北韓川普金正恩
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

一連串你嗆我罵 川金難會

2018-05-25 00:14

白宮為何取消川金會？怕被玩弄 怕變笑話

2018-05-25 00:11

北韓炸毀核試場 無核化跨出第一步

2018-05-25 00:12

北韓若想重啟核試場 只要數周時間

2018-05-25 00:06

川普稱取消川金會對北韓與全世界都是重大挫敗

2018-05-25 00:04

川普可能很快就川金會發表談話

2018-05-24 23:53

川金會取消 南韓總統深夜召開緊急會議

2018-05-24 23:41

白宮官員認為川普取消川金會是明智之舉

2018-05-24 23:32

川普推文：我被迫取消

2018-05-24 23:25

美國務卿：連繫後勤未獲北韓回應

2018-05-24 23:11

川金會告吹 美可望繼續對北韓經濟施壓

2018-05-24 22:39

川普取消川金會 不忘嗆聲「我們的核武更大更厲害」

2018-05-24 22:37

川普致函金正恩 取消「川金會」

2018-05-24 21:59

白宮：川普宣布取消川金會

2018-05-24 21:50

北韓炸毀豐溪里核試場 多家媒體現場見證

2018-05-24 21:43

川金峰會 北韓人權問題非談判重點

2018-05-24 21:18

北韓拆除豐溪里核試場 南韓高度評價

2018-05-24 20:27

北韓連四炸 爆破摧毀東北部豐溪里核試驗場

2018-05-24 19:19

最新！北韓已爆破摧毀核試場

2018-05-24 18:37

川金會不會 北韓嗆看美表現

2018-05-24 15:50

中外長：期待「川金會」如期舉行

2018-05-24 15:49

拆核不讓專家見證？ 傳北韓滅核武發展證據

2018-05-24 15:45

川金會談不談？王毅：想解決問題 現在就是機會

2018-05-24 14:26

要川金會或核攤牌？北韓嗆：看美表現

2018-05-24 14:12

貧困北韓端魚翅、炸烏龜款待媒體 國外記者受衝擊「很混亂」

2018-05-24 13:15

北韓再痛批利比亞模式：要川金會還是「核對核攤牌」？

2018-05-24 09:47

北韓稱川金會前景取決美 批彭斯評論無知愚蠢

2018-05-24 09:39

川金會是否生變？ 川普：下週就知道了

2018-05-24 03:25
看更多

熱門文章

白宮：川普宣布取消川金會

2018-05-24 21:50

川普致函金正恩 取消「川金會」

2018-05-24 21:59

經濟解析／6月川金會取消後 接下來四種可能的發展

2018-05-24 23:26

公寓保全性侵14歲少女 法院判所屬公司300億元天價賠償

2018-05-24 08:31

日本看看／大學倒閉潮來了！

2018-05-24 10:22

影／美醫生邊開刀邊跳嘻哈 導致病人全身癱瘓

2018-05-24 11:39

貧困北韓端魚翅、炸烏龜款待媒體 國外記者受衝擊「很混亂」

2018-05-24 13:15

日本看看／搭新幹線，不能吃肉包嗎？

2018-05-24 10:04

2014年烏東馬航空難 確定遭俄軍飛彈擊落

2018-05-24 19:34

影／挖地道越獄只差幾公尺就成功 囚犯缺氧死亡

2018-05-24 12:35

影／加拿大民眾罕見拍下 兩隻猞猁發出魔性尖叫

2018-05-24 12:44

最新！北韓已爆破摧毀核試場

2018-05-24 18:37

川普稱取消川金會對北韓與全世界都是重大挫敗

2018-05-25 00:04

川普取消川金會 不忘嗆聲「我們的核武更大更厲害」

2018-05-24 22:37

川金會破局！美股早盤跌逾150點

2018-05-24 22:04

美股翻紅 會議紀錄顯示Fed不急於加速升息

2018-05-24 07:11

你不知道的冷知識：為何北韓核試場坑道如魚鉤？

2018-05-24 15:09

藍色火焰蔓延夏威夷街頭 奇景有如人間煉獄

2018-05-24 18:12

美國務卿：連繫後勤未獲北韓回應

2018-05-24 23:11

土耳其一口氣升息300個基點 狂人總統也得向市場低頭

2018-05-24 08:10

台布斷交 美國務卿：「一中政策」不變，對台承諾不變

2018-05-24 23:08

北韓再痛批利比亞模式：要川金會還是「核對核攤牌」？

2018-05-24 09:47

加密貨幣崩跌 72小時內總市值縮水500億美元

2018-05-24 09:47

七、八年級生兒時回憶 《企鵝家族》創作者88歲辭世

2018-05-24 14:30

北韓連四炸 爆破摧毀東北部豐溪里核試驗場

2018-05-24 19:19

川普推文：我被迫取消

2018-05-24 23:25

白宮為何取消川金會？怕被玩弄 怕變笑話

2018-05-25 00:11

川金會告吹 美可望繼續對北韓經濟施壓

2018-05-24 22:39

競爭力報告 ／川普執政美重返第一 台灣被哪三國超越？

2018-05-24 11:12

身旁乘客沒心跳 華裔醫師「空中救命」

2018-05-24 17:05

杜特蒂發言人評菲國議員台灣落網：沒罪幹嘛逃?

2018-05-24 23:19

川普取消川金會 撂話金正恩：若改變心意 即刻致電我

2018-05-25 00:05

台灣民政府涉詐欺 在美贊助貿易研討會

2018-05-24 12:09

白宮官員認為川普取消川金會是明智之舉

2018-05-24 23:32

南沙群島中國建設照片曝光 專家憂解放軍進駐

2018-05-24 15:32

川普女婿獲正式安全許可 可取得美國最高機密

2018-05-24 08:45

德國漢堡率先成為歐陸 第一個禁柴油車城市

2018-05-24 10:38

川金會取消 南韓總統深夜召開緊急會議

2018-05-24 23:41

影／剛果伊波拉疫情壓不住 猴肉等野味恐遭受感染

2018-05-24 14:14

義火車出軌 乘客：彷彿墜入地獄一片漆黑

2018-05-24 15:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top