北韓：廢棄核試驗場 證明停止核試

2018-05-24 22:57 中央社 首爾24日專電



北韓中央通信社報導，北韓核武研究所指出，根據北韓勞動黨七屆三中全會的決定，在5月24日進行完全廢棄北部核子試驗場的儀式，以證明停止核子試驗。

北韓聲明指出，以炸毀核試驗場全部坑道，完全封閉入口，同時炸毀警備部隊營房、觀測站的方式，來拆除核試驗場。經過查證，沒有出現放射性物質外洩的現象，對周遭生態環境不會有負面影響。

聲明指出，核試驗場地面上的觀測設備、研究建築、警備部隊設施等依次完全拆除，工作人員撤離後，核試驗場周邊將完全關閉。

聲明強調，經北韓與國外記者確認，爆破之前，試驗場的2條坑道處於隨時可進行大量地下核試驗的狀態。

聲明指稱，在嚴格保證與公開透明的情況下拆除核試驗場，再次毫無疑問地證明，北韓政府積極主動，努力維護朝鮮半島及世界和平穩定。

聲明還稱，停止核試是面對全球裁減核武的重要環節，北韓將與世界所有愛好和平的人民，一起為建設非核世界攜手並進。

平壤當局的聲明中，沒有提及國務委員長金正恩是否在場見證拆除。

南韓外交部發言人魯圭德對北韓拆除咸鏡北道吉州郡豐溪里核子試驗場表示歡迎。

南韓評論認為，北韓於4月27日在南北韓峰會中表達完全非核化的意志，廢棄核試驗場是落實意志的第一步作為。