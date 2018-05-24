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北韓炸毀豐溪里核試場 多家媒體現場見證

2018-05-24 21:43中央社 首爾24日綜合外電報導

平壤當局事先宣布拆除東北部豐溪里核試場，並邀請某些外國媒體記者見證拆除儀式。圖為...
平壤當局事先宣布拆除東北部豐溪里核試場，並邀請某些外國媒體記者見證拆除儀式。圖為韓媒採訪團23日早上動身前往北韓畫面。 路透
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受邀參加北韓豐溪里核試場拆除儀式的各家媒體今天報導，北韓已經炸毀核試場。這是北韓政權精心策畫的舉動，以作為下個月可能與美國舉行領導人峰會之前的善意姿態。

法新社報導，平壤當局事先宣布，計畫「徹底」拆除東北部豐溪里核試場，並邀請某些外國媒體記者見證拆除儀式。

親臨現場的記者描述，豐溪里整天有一連串爆炸，其中3起爆炸的位置在通往地下核試設施的出入坑道，其後的爆炸炸毀了附近營房和其他建築物。

受邀參觀拆除儀式的英國天空新聞網（Sky News）記者傑西爾（Tom Cheshire）在天空官網上寫道：「發生了巨大爆炸，你可以感覺到，塵土飛向你身上，熱氣衝到你身上，聲音非常大。」

專家對於拆除作業能否使豐溪里核試場失去作用，意見分歧；抱持懷疑態度的人說，這座設施經歷6次成功核試，已經不再有用，但在需要時可快速重建。

但其他專家指出，北韓在沒有前提且未要求華盛頓當局作出回報的情況下，同意炸毀豐溪里核試場，這代表北韓政權認真想做改變。

另外，北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓核武研究所（Nuclear Weapons Institute）發表一分英文聲明表示：「北韓核武研究所5月24日舉行儀式，徹底拆除豐溪里核試場…以確保終止核子試驗的透明度。」

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