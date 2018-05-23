川金會取消可能性大嗎？ 專家：不太可能 因將失去更多

2018-05-23 23:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



川普與金正恩。路透 分享 facebook 美國總統川普22日表示，他跟北韓領袖金正恩下月12日在新加坡的會面可能取消或是延後，但外交觀察人士認為，川金兩人不太可能放棄會面計畫且若真的取消，兩人將在各自國內面臨到許多風險，且即便延後，最終結果仍相同：有進展但無突破。

南韓執政黨共同民主黨國會議員朴炳錫（Park Byeong-seug）表示，美國與北韓均希望峰會成功來滿足自己的政治目標跟利益，會議很有可能會繼續下去。「在即將到來的期中選舉前，川普政府需要跟北韓談判以實現朝鮮半島的和平，北韓則必須利用這個機會進入國際社會與關注經濟發展。若錯過此機會，北韓就更難獲得發展經濟的動力了。」

共同民主黨另位議員李錫玄（Lee Seok-Hyun）也稱川金會不會延後，並認為兩國都迫切希望舉行，並都在發言爭取有利位置。「川普是名商人，不想在峰會前讓自己處於弱勢地位。對於北韓重新考慮峰會的威脅，他不得不採取同樣舉措來對付。」

對於有人認為川普稱峰會可能推遲是他所採取的一種談判策略的看法，首爾東國大學北韓問題專家高有煥亦感同意。「川普無法接受一場失敗的峰會，因此正以強硬話語試圖將會談推向他想要的方向。」

北京清華大學卡內基全球政策中心的趙通則說，川金會的結果比何時舉行更重要。「時間可能取決於川普而會改變，但峰會結果不太可能改變：平壤將保留核威懾力量。」

此外，觀察人士還指出，川金兩人試圖將緊張局面歸咎彼此，但都不會因為被指責破壞和平進程而退出談判。

不過，新加坡國立大學東亞研究所兼職研究員林大偉認為，緊張局勢並不完全是美國強硬言論所造成，川普也像金正恩提供了達成協議下的經濟利益前景。「這顯示若武器和核協議能達成，美方仍有意同平壤方面進行經濟接觸。」