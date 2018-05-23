星媒網路投票 近2成受訪者對川金會無感

2018-05-23 19:16 中央社 新加坡23日專電



美國與北韓計劃6月12日在新加坡舉行高峰會討論非核化，根據星媒的網路讀者投票，雖有高達40%網友期待峰會給朝鮮半島帶來長久和平，卻也有近20%網友認為「跟我無關」。

新加坡聯合早報最近透過網路進行讀者投票，調查網友對「舉世矚目的川金會6月12日在新加坡舉行」看法。這項網路的讀者投票仍持續進行中。

聯合早報提列「峰會選在新加坡舉行，感到很榮幸」、「希望到時的安保措施不要影響出行」、「期待峰會給朝鮮半島帶來長久和平」、「這是他國的事，跟我無關」等4個選項。

這項網路讀者投票雖持續進行，不過，根據今天下午投票情形顯示，有超過20%網友對川金會選在新加坡感到很榮幸，同時有高達40%網友期待川金會帶給朝鮮半島長久和平。

多達17%網友希望屆時的維安措施，不要影響外出交通。另外，近20%網友認為這是他國的事，「跟我無關」。

美國總統川普和北韓領袖金正恩的高峰會能否成真，迄今仍是全球關注焦點。外電引述美國官員和其他知情人士說法，平壤最近採取強硬措辭，峰會議程令人擔憂，華府幕僚越來越懷疑川金會能否成真。

美國副總統彭斯（Mike Pence）強調，華府對這場峰會依然抱有希望。美方並沒有在會前做出讓步。

熟悉新加坡政治發展的觀察家指出，新加坡對任何重要國際會議，均採高規格維安措施，不僅進行交通維安管制，也會對出入會議人士或媒體嚴格安檢，確保與會人士安全。

繼兩韓歷史性峰會後，川金會是全球採訪媒體再次見證歷史的重要時刻。對於川金會舉辦地點，新加坡媒體將香格里拉大酒店、濱海灣金沙酒店和聖淘沙名勝世界度假村等地點，列為可能舉辦川金會場所。