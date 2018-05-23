制裁未解 中國製卡車現身北韓引猜疑

2018-05-23 13:01 中央社 台北23日電



中國政府日前才公開表示，正在嚴格遵守國際社會對北韓的制裁義務。但韓媒報導指出，21日在北韓平壤舉行的「平壤國際商品展覽會」上，出現了對北韓禁運品種的中國卡車。

美國總統川普21日在推特（Twitter）發文寫道：「中國必須對北韓邊界維持強硬和嚴格（控管），直到達成協議。據說北韓邊界最近明顯有更多漏洞，已有更多物資滲入。」

22日，中國外交部對此回應稱「中國一直嚴格履行應當承擔的國際義務」。

但南韓朝鮮日報網今天報導指出，俄羅斯駐北韓大使館21日在臉書上傳了平壤展覽會的圖片，其中能清楚地看到3輛品牌為「福田（FOTON）」的中國產卡車。

去年12月簽署的聯合國安理會對朝制裁2398號決議案，將包括轎車、卡車、摩托車、火車在內的所有車輛指定為對北韓禁運品種。

報導引述南韓的北韓新聞（NK News）評論說，這代表中國依然在對北韓提供這些產品，或者期待對北韓的制裁能很快緩解。

美國自由亞洲電台（RFA）21日報導稱，去年，聯合國安理會禁止更新北韓海外勞工簽證和派遣新的勞工，但當北韓最高領導人金正恩第一次訪中後，中國當局默許了北韓對中國的勞務輸出。

報導引述一名丹東對北韓消息人士說，北韓的貿易駐派人員不能很多人一同行動，而是以10至20人的小規模為單位，對中國派遣人力；中國公安當局知道這種行為，但並未積極打擊或採取驅逐措施。