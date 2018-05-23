川金會可能延期 川普不悅大陸暗中搞鬼

2018-05-23 03:09 中央社 華盛頓22日專電



「金習二會」後金正恩的態度改變，美國總統川普暗示大陸在其中搞鬼。 美聯社 分享 facebook

美國總統川普今天說，他與北韓領導人金正恩的會談可能延期，還略帶慍怒提到中國指出，金正恩第二次與中國國家主席習近平會面後，事情就變了，「我有點失望、不喜歡」。

川普今天在橢圓形辦公室接待來訪的南韓總統文在寅，他說，兩人這次會面主要就是討論「川金會」，雖然「川金會」仍在推動中，但「川金會」有可能舉行，也有可能無法在6月12日舉行，然後可能之後再會面，「讓我們看看事態如何發展」。

川普又再度提到中國的影響力，他面露慍怒先是搖頭指出，對於金正恩與習近平的二度會面他「有點失望」，他認為，「金習二會」後，金正恩的態度就有點改變，川普兩度說，「我不喜歡這樣」，暗示中國在其中搞鬼，川普說，但願這不是真的。

他還表示，習近平是他的朋友，「我喜歡他、他也喜歡我」，但金正恩和習近平第二次會面、離開中國後，事情就有變化。

他還說，習近平或許是「世界級的撲克玩家」，而如果是他，他也可能像習近平一樣這麼做，但他還是要說，金正恩和習近平二度會面，讓他訝異，而且金正恩之後的態度就有所改變。

但他說，他不是在怪任何人，「但我無法說我對這場（金正恩與習近平的）會面感到開心」。

對於「川金會」，他則向北韓喊話說，如果能舉行，對北韓來說是天大的好事，但有可能開不成，「我不想浪費時間、我想他（金正恩）也不想浪費時間」，但之後還是有可能舉行。

川普說，金正恩如果能和美國達成協議，他的安全會獲得保障，金正恩也會開心，他還提到「南韓模式」指出，北韓也會變得富有繁榮，而如果不與他會面、不和美國達成協議，他認為金正恩也不會開心。

他說，南、北韓人民都屬朝鮮族，現在是兩韓，但也許在未來能邁向一個統一的韓國。