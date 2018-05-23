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川普：川金會正在籌備中 但有可能取消或延後

2018-05-23 01:16中央社 華盛頓22日綜合外電報導

美國總統川普。 路透社
美國總統川普。 路透社
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美國總統川普今天表示，白宮繼續為他與北韓領導人金正恩的高峰會做準備，不過如果未能滿足某些條件，他準備取消或延後這項高峰會。

北韓金正恩白宮
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