美國副總統：對川金會仍抱希望 沒有讓步

2018-05-23 01:05 中央社 華盛頓22日綜合外電報導



美國與北韓計劃6月12日舉行高峰會討論非核化，美國副總統彭斯今天表示，華府對這場峰會依然抱有希望。他並強調，美方並沒有在會前做出讓步。

路透社報導，南韓總統文在寅與美國總統川普在白宮展開會談前，彭斯（Mike Pence）告訴福斯新聞廣播（Fox News Radio）：「繼續推動舉行高峰會的計畫，我們對此保持開放，依然抱有希望。」

「但是讓我很清楚地說明，美國政策沒有任何改變，沒有做出任何讓步，什麼也沒有給。」