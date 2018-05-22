核試場拆除秀…平壤又拒南韓記者名單

2018-05-22 00:40 聯合報 編譯 聯合報 編譯 陳韋廷 ／綜合報導



美國「數位全球」公司上月拍攝的北韓豐溪里核子試驗場衛星空照圖。北韓邀請外國記者本周前往當地見證摧毀這座核試場。 美聯社 分享 facebook 北韓將於廿三日至廿五日關閉位於萬塔山的豐溪里核子試驗場，原本邀請南韓、美國、英國、中國大陸和俄羅斯五國記者到現場採訪見證，但平壤當局近來一改此前兩韓友好態度，繼十八日拒絕接受南韓記者名單後，廿一日又再拒收。美英中俄記者則已取得簽證。

韓聯社報導，一位不願具名的南韓統一部官員表示，該部在廿一日早上和下午嘗試透過板門店聯絡管道，向北韓發送報導豐溪里關閉情形的記者名單，但北韓仍未做出回應。

南韓統一部長趙明均呼籲北韓採取積極措施，並指邀請韓媒見證核試場拆除，是北韓方面在文金會上親口所說，韓方將積極爭取到最後一刻。南韓記者團廿一日已抵達北京，準備向北韓駐北京大使館領取簽證，雖然他們尚未獲准前往北韓。如果南韓記者及時獲准，他們廿二日會和其他外國記者一起搭包機前往北韓元山，再搭火車到豐溪里核試場。

在這場公開拆除秀中，北韓雖稱過程中將包括坑道爆破，將坑道入口完全堵住並拆除所有設施，但獲邀的外媒記者能在現場看到什麼，或能在當地停留多久，都不確定。

美聯社指出，記者能採訪到的實質內容可能很少，多數時間可能被載到旅遊區觀光，住在元山市嶄新旅館，新聞中心也將設在當地，該城是北韓一直努力注資推廣的旅遊中心。此外，記者也會被推薦前往滑雪勝地馬息嶺及金剛山遊玩。