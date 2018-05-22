耍弄就開戰？美議員：川普想在這任期解決北韓危機

2018-05-22 00:48 聯合報 編譯 聯合報 編譯 郭宣含 ／綜合報導



美國參議員葛理漢廿日表示，美國總統川普希望在這一任期內結束北韓核危機，如果外交手段不成，可能會訴諸武力。（路透） 分享 facebook 美國聯邦參議員葛理漢廿日表示，美國總統川普希望在這個任期內結束北韓核危機，如果靠外交手段不成，可能會訴諸武力。

葛理漢在福斯新聞發表這段談話，他引述三天前與川普的談話。葛理漢表示：「川普說他打算在第一任期內結束這場衝突，過去每位總統都被耍著玩。」

葛理漢說：「川普總統三天前告訴我，他希望用雙贏的方式結束衝突。他認為有可能成功，但如果北韓退出、耍他，我們會在川普第一任期內結束北韓對美國本土的威脅，至於可能如何結束就留給你猜了。」

川普與北韓領導人金正恩計畫六月十二日討論北韓去核議題，但北韓上周威脅退出峰會，並稱美國企圖強迫北韓單邊去核。

葛理漢是參院軍委會成員，他警告，川普不會容忍被耍弄。

葛理漢指出：「如果他們敢玩弄川普，和川普討價還價，或拖川普的時間，那麼雙方就會引爆衝突，而且是在川普的第一任期內。」他強調美國沒興趣推翻北韓政權，對於朝鮮半島統一或在北韓傳播民主也不感興趣。

葛理漢說：「我們打算讓北韓放棄核武計畫和結束韓戰，創造雙贏局面。如果他們沒現身，外交就會告終。如果他們出席卻企圖耍川普，這代表只剩下軍事衝突的選擇。一旦我們與北韓交戰，輸的會是他們，不是我們。」

葛理漢也警告中國大陸，不要把對北韓的影響力當成籌碼和美國談貿易，「中國和北韓有機會用雙贏的方式結束衝突，如果不盡快結束，很快就會有真正的麻煩。如果發生戰爭，地點會在中國的後院，不在我們這兒。」

葛理漢還說，美國不會撤離兩萬八千五百名駐南韓美軍，這不會是北韓核協議一部分，因為駐韓美軍可以「穩定」區域局勢。