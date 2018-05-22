金正恩變臉…川普怕峰會出糗 急電文在寅

2018-05-22 00:55 聯合報 編譯 聯合報 編譯 王麗娟 ／報導



北韓威脅取消川金會，令美國總統川普既驚又怒；南韓總統文在寅夫婦廿一日搭機赴美，和川普討論北韓去核問題。 美聯社 分享 facebook 北韓上周突然威脅取消北韓領導人金正恩和美國總統川普的「川金會」，這項意外的強硬舉動，令川普既驚又怒。紐約時報報導，越想越不安的川普，連日來多次追問幕僚甚至急電南韓總統文在寅，詢問是否應繼續「川金會」，唯恐這次歷史性峰會最終成為一場政治出糗。

為抗議南韓與美國進行「超級雷霆」聯合軍演，北韓十六日威脅，不停止軍演，將考慮取消預定六月十二日在新加坡舉行的「川金會」。北韓還說，絕不接受北韓「單方面」先去核的安排。這類威脅雖是北韓慣用伎倆，但由於數周來北韓態度和緩，新威脅聽來格外刺耳。

紐時報導，北韓上周三威脅取消「川金會」後，川普在上周四和周五一再追問幕僚，舉行「川金會」是否明智，上周六川普又致電文在寅，問他為何北韓的公開言論與文在寅在會晤金正恩後私下對川普的保證不同。

報導說，川普廿二日就要與文在寅在白宮會面，討論北韓去核問題，但川普卻在兩人會面三天前迫不及待致電文在寅。一些官員認為，這凸顯川普的不安，已等不及兩人會面再談，儘管無跡象顯示川普考慮退出「川金會」。

川普的幕僚也越來越不安，原因是川普太渴望「川金會」能馬到成功。川普曾說，「人人都認為」他應該拿諾貝爾和平獎。幕僚十分擔心，金正恩感受到川普的急切，做出一些日後無法兌現的承諾。

川普本月宣布美國退出伊朗核協議，導致「川金會」的賭注升高。川普勢必要讓「川金會」成果高於前總統歐巴馬的伊朗核協議，否則難說服美國人「川金會」是成功峰會。

幕僚還擔心川普對北韓核子計畫細節的掌握程度，以及他能否堅持北韓去核必須做到的關鍵要點，這些幕僚說，他們對川普簡報這些核武計畫細節時，川普不太想聽。根據文在寅和美國國務卿龐培歐等人說法，金正恩對北韓核子計畫則是瞭若指掌。