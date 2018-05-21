民調：逾9成南韓青年稱北韓不會棄核

2018-05-21 10:35 中央社 首爾21日專電



南韓最近一項民意調查結果顯示，92%的20歲至39歲南韓民眾認為「北韓不會棄核」。圖為金正恩（左）和文在寅兩韓文金會時在藍橋上邊走邊聊。美聯社 分享 facebook

南韓最近一項民意調查結果顯示，92%的20歲至39歲南韓民眾認為「北韓不會棄核」，這較南北韓於4月27日板門店峰會之後的68%民調結果，呈現巨大差距。

南韓「朝鮮日報」今天頭版頭條報導，由國立首爾大學社會發展研究所和該報攜手以「20~39歲民眾對北韓、對統一的認識」為主題的民意調查後，獲得上述結論。

第一次民調是4月27日板門店南北韓峰會之後的4月28日至5月7日，針對南韓全國20~39歲1000人進行的，這次第二次是在第一次民調對象中，以性別、年齡、職業的比率甄選出100人後，於5月12日舉辦南北韓關係和統一的講演和討論會後，以同樣問卷進行的民意調查結果。

報導指出，對於「北韓不會放棄核武」的問題，國立首爾大學統一和平研究所於2008年進行的民意調查時，20~39歲的作答為74%；今年4月27日南北韓峰會後為68%，在講演和討論會後的第二次民調時，竟比南北韓峰會後第一次民調多出24個百分點，高達92%。

民調結果顯示，此次認為「北韓會棄核」的作答者僅有8%，比起第一次民調的26%，相去甚遠。

對於「南北韓統一後，駐韓美軍是否要撤出」的問題，回答「應繼續駐屯」的第一次民調為57%，第二次民調為75%，呈上升趨勢。回答「要撤出」的第一次民調為43%，第二次民調為25%，呈大幅減少。

對於「文金會後，對北韓國務委員長金正恩的形象有何變化」的問題，54%回答「比以前變好」、40%「與以前類似」、4%「變壞」。